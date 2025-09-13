WTT冠軍賽》激戰7局逆轉世界球王林詩棟 丹麥一哥林德爆冷闖進4強

丹麥一哥林德在男單8強賽爆冷擊敗世界球王林詩棟，首度闖進4強。（取自WTT微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕丹麥一哥林德今天在2025年WTT澳門冠軍賽男單8強賽，克服局數1:2、決勝局3:6落後，在歷經近1小時鏖戰後，以4:3扳倒世界排名第一的中國「小石頭」林詩棟，爆冷闖進4強，也締造個人在冠軍賽層級最佳戰績，下一輪將遭遇巴西名將卡德拉諾和德國好手法蘭吉斯卡的勝方。

世界排名19的林德在今年仁川、橫濱冠軍賽都止於16強，但他在澳門站打出絕佳的狀況，首輪就以3:1逆轉世界排名第10的斯洛維尼亞名將約基奇，次輪再以3:1後來居上擊敗中國新星陳垣宇，首度闖進8強。

左手持拍的林德去年在杜哈球星挑戰賽、中國大滿貫賽兩度遭遇林詩棟都吞敗，且1局未得，今天打完前3局也以8:11、11:5、7:11落後。關鍵第4局，林德在3:5落後下喊出暫停，恢復比賽後戰況丕變，林德以12:10、12:10連下兩城，反倒以局數3:2超前。

尋求衛冕的林詩棟在第6局展開反撲，8:1開局後很快地以11:2扳平戰局。決勝局，林詩棟在打出一記精彩絕倫的中遠台相持好球後，一度取得6:3領先，但林德士氣不受影響，連續搶攻得手連拿2分，迫使林詩棟喊暫停。重回比賽後，林德持續展開高質量的搏殺，打出一波6:1的猛攻，最終以11:7扳倒球王林詩棟，拿下生涯對戰首勝。

