晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT冠軍賽》激戰7局逆轉世界球王林詩棟 丹麥一哥林德爆冷闖進4強

2025/09/13 16:57

丹麥一哥林德在男單8強賽爆冷擊敗世界球王林詩棟，首度闖進4強。（取自WTT微博）丹麥一哥林德在男單8強賽爆冷擊敗世界球王林詩棟，首度闖進4強。（取自WTT微博）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕丹麥一哥林德今天在2025年WTT澳門冠軍賽男單8強賽，克服局數1:2、決勝局3:6落後，在歷經近1小時鏖戰後，以4:3扳倒世界排名第一的中國「小石頭」林詩棟，爆冷闖進4強，也締造個人在冠軍賽層級最佳戰績，下一輪將遭遇巴西名將卡德拉諾和德國好手法蘭吉斯卡的勝方。

世界排名19的林德在今年仁川、橫濱冠軍賽都止於16強，但他在澳門站打出絕佳的狀況，首輪就以3:1逆轉世界排名第10的斯洛維尼亞名將約基奇，次輪再以3:1後來居上擊敗中國新星陳垣宇，首度闖進8強。

左手持拍的林德去年在杜哈球星挑戰賽、中國大滿貫賽兩度遭遇林詩棟都吞敗，且1局未得，今天打完前3局也以8:11、11:5、7:11落後。關鍵第4局，林德在3:5落後下喊出暫停，恢復比賽後戰況丕變，林德以12:10、12:10連下兩城，反倒以局數3:2超前。

尋求衛冕的林詩棟在第6局展開反撲，8:1開局後很快地以11:2扳平戰局。決勝局，林詩棟在打出一記精彩絕倫的中遠台相持好球後，一度取得6:3領先，但林德士氣不受影響，連續搶攻得手連拿2分，迫使林詩棟喊暫停。重回比賽後，林德持續展開高質量的搏殺，打出一波6:1的猛攻，最終以11:7扳倒球王林詩棟，拿下生涯對戰首勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中