MLB》挑戰大谷三振鬼神紀錄 山本由伸親曝好投原因

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天對戰巨人再度「問天」，繳出7局10K失1分的優質好投，卻無緣本季第12勝。山本由伸連續3場都飆出10次三振，他也透露關鍵原因。

山本由伸近況絕佳，近5場先發合計35.2局狂飆42次三振，防禦率僅2.02；山本由伸更是已經連續3場比賽都至少投滿7局且飆出10K，道奇上一位連3戰飆10K的投手，已經是2017年的克蕭（Clayton Kershaw），但山本最終都無緣奪勝，成為史上第1位連3場先發都投滿7局，且飆出10K、失1分以下，卻無法拿勝投的投手。

山本由伸成為史上第4位連3戰三振數達雙位數的日本投手，與2019年的達比修有並列第3多，1995年野茂英雄以連續4場排名第2，最多的是2022年效力天使的大谷翔平的連續6場，不過山本卻是首位一勝難求的日本投手。

山本由伸賽後受訪表示，首局掉分後，自己的狀態有逐漸回穩，能夠投滿7局並且有效壓制對手，表現算是還不錯。山本認為今天狀態真的很好，能夠穩定發揮速球威力，變化球的控球也非常到位，這樣才帶來了這樣的好投。

談到今年9月狀態火熱，連續3場都飆出雙位數三振，山本透露可能跟做好身體管理有關，只要局數投長，就有機會累積三振數。

對於自己連續兩場優質先發都未能奪勝，山本坦言，這並不是自己能控制的，但球隊現在確實必須贏球，今天沒能贏下比賽很不甘心，不過也只能抬頭向前看，全員一起努力，爭取明天的勝利。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

