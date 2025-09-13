晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》盧孟揚出征亞錦賽 王建民透露「有」投球限制

2025/09/13 17:34

中信兄弟投手盧孟揚。（資料照，記者林正堃攝）中信兄弟投手盧孟揚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕第31屆亞洲棒球錦標賽將於9月22至29日在中國平潭舉行，台灣隊24人正選名單中有6名具職棒資歷，包括21歲中信兄弟投手盧孟揚，也是他生涯首披成棒國家隊戰袍。由於盧孟揚之前身體有點狀況，兄弟投手教練王建民今天證實，球團有跟台灣隊教練團說明投球限制。

在亞錦賽台灣隊24人中共有10名投手，中職有味全龍李致霖、統一獅高偉強、中信兄弟盧孟揚3投入選，旅外則有日職陳睦衡、張峻瑋和美職林盛恩獲選。盧孟揚已於昨天向國家隊報到，林盛恩則因在美國參加季後賽，最晚在9月18日會和台灣隊會合。

盧孟揚在上半季在兄弟一軍先發7場，是陣中獲得最多先發機會的本土投手，但到7月初時可能是因從春訓起累積的疲勞而出現不適，直到9月在二軍恢復出賽，包括2日和前天都對台鋼雄鷹先發登板。對於盧孟揚在台灣隊的定位，王建民並不清楚，但他證實會有投球限制，「因為他那時候是身體有點狀況，讓他緩一下，就有設投球限制。」投球限制是由兄弟二軍教練團所討論出來，王建民說明大致的原則是，如果是投短局數，就可以連續出賽，但如果單場超過一定用球數，就要讓他休息。

率隊征戰明年3月經典賽的台灣隊總教練曾豪駒，目前擔任樂天桃猿一軍首席兼打擊教練，他在今和中信兄弟賽前也透露，台灣隊情蒐團隊會到中國觀看亞錦賽。

