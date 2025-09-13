WTT冠軍賽》策略性逼出促進制度 陳幸同苦戰77分鐘首度擊退削球手韓瑩

中國女將陳幸同在促進制度的幫助下，首度擊敗韓瑩。（取自WTT微博）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第3的中國女將陳幸同，今天在2025年WTT澳門冠軍賽女單8強戰，策略性的將對手逼進「促進制度」，最後經過1小時17分鐘苦戰後，以4:1艱苦擊敗42歲的德國削球手韓瑩，4強將遭遇王曼昱和朱雨玲的勝方。

上個月剛贏得橫濱冠軍賽后冠的陳幸同，在2018年中國公開賽和2023年新加坡大滿貫賽兩度遭遇難纏的韓瑩都吞敗，這次再度交手，賽前她也擬定作戰策略，採取拖延戰術，不主動起板進攻，耐心的對手搓球。根據桌球規則，當1局比賽進行超過10分鐘還未結束，且雙方比數未達18分，為了加快比賽奏，將實施促進制度，每位球員輪流發1分球，每得1分就換人發球，若接發球方在1回合中完成13次正確的回擊，則由接發球方得分。促進制度一旦實施，就一直進行至該場比賽結束。

請繼續往下閱讀...

陳幸同以11:6拿下首局後，第2局在9:8領先時，由於該局已打超過10分鐘，比賽正式進入促進制度，第3位裁判也上場計算來回板數。該局陳幸同在10:8聽牌下連續錯失5個局點，以13:15被韓瑩扳回一城。

第3局起，陳幸同在促進制度的幫助下，幾乎都維持領先局面，最終以11:6、12:10、11:8連下3城，終於拿下對戰首勝。

陳幸同賽後自嘲「瘦了一大圈」，這也是她在國際賽第一次打促進制度，「從節奏很慢雙方都維持不攻，到兩個人瘋狂進攻。」她也坦承，打到第3個裁判上場，對進攻方比較有利，而她的進攻能力和削球手比起來還是佔優勢，這也讓她在後面幾局更有信心。

在促進制度下，以防守為主的韓瑩（左）被迫要主動起板攻擊。（取自WTT微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法