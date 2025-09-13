晴時多雲

TPBL》狀元劉丞勳初亮相 攻城獅敗給富永啟生率領的北海道隊

2025/09/13 18:20

劉丞勳（攻城獅提供）劉丞勳（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新竹攻城獅參與「LEVANGA CUP 2025國際交流賽」，狀元劉丞勳首次亮相拿7分，可惜沒打出慶祝行情，首日比賽以83：100不敵日本B1的北海道LEVANGA。

今日攻城獅先發球員為力獅、高國豪、李啓瑋、朱雲豪、提傑。攻城獅首節靠著流暢傳導創造多次外線空檔，單節團隊命中5記三分彈。李啓瑋、劉丞勳、力獅皆在三分線外有所斬獲，可惜雙方在禁區得分44:24成為勝負分水嶺。

總教練威森表示：「LEVANGA北海道隊是一支非常棒的團隊，今天我們在禁區略微劣勢，導致比較早深陷犯規麻煩。雖然未能贏球，但教練團認為本場比賽有很多攻守細節做得比上週對戰高陽索諾天空槍手時還要更好，賽後有特別提醒球員，千萬不要因為一場失利就對團隊近期的努力感到氣餒，要相信團隊正在變好的路上。」

今日攻城獅球員表現以洋將德魯最為亮眼，德魯攻下25分、11籃板、4助攻。德魯表示：「今天我們在場上發生一些失誤，很高興透過這場比賽發現問題，相信我們在檢討後很快就可以改善」。

李啓瑋今日拿下9分，包含3記三分彈，他認為：「今年休賽季助理教練泰勒有特別提醒，我投籃時的重心有點前傾，這陣子花了不少時間調整，很高興這幾場比賽外線命中率有回穩。」

今日為狀元郎劉丞勳職業生涯首場公開賽事，除了拿下7分外，也有多次成功防守，他表示：「今天在場上時非常興奮，教練團有鼓勵我在進攻端要勇於攻擊，並同時維持高強度的防守，經過這場比賽後發現自己與更高層級選手的差距，但我相信這些都是未來繼續努力的動力。」

北海道陣中王牌射手富永啓生也在一開賽展現瘋狂射手本色，首節即拿下15分，單場攻下27分4籃板2助攻。

