台維斯盃》曾俊欣終止主場4連敗 將與挪威謝爾上演青少年球王對決

曾俊欣。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」，曾俊欣與挪威「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）週六單打各搶一點，週日關鍵第4點即將狹路相逢，上演不同世代青少年球王對決的精彩好戲。

「有種終於邁過門檻的感覺！」曾俊欣第2點單打挾2個6：1橫掃挪威對手杜拉索維奇（Viktor Durasovic），總算揮別自去年台維斯盃主場對決法國、波士尼亞與赫塞哥維納，以及今年初力抗美國的單打4連敗，賽後他直言「這是場很重要的勝利！心情也非常開心。」更期許延續找到手感的硬地狀態，週日力抗來勢洶洶的後起之秀謝爾，「不能輕敵，會再看他的比賽影片，然後跟教練盧哥（盧彥勳）討論一下，會針對他的打法來擬定策略。」

請繼續往下閱讀...

24歲的曾俊欣，目前ATP世界男單排名120，正是「台灣一哥」，2018年曾包辦法國公開賽、溫布頓錦標賽青少男單冠軍，並在同年榮登世界青少年排名第一；至於9月1日剛滿19歲的謝爾，在名將魯德（Casper Ruud）缺席下成為挪威第一單打，身高191公分的他去年打下法網青少男雙、溫網青少男單冠軍，躍居世界青少年球王，強勢發球正是最大武器。

這項國家對抗的男網團體賽，本週末在台北市網球中心進行，勝隊獲得明年世界組總決賽資格戰門票，目前台灣主場與挪威客軍戰成點數1：1平手。

曾俊欣。（記者林正堃攝）

曾俊欣。（記者林正堃攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法