晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

台維斯盃》曾俊欣終止主場4連敗 將與挪威謝爾上演青少年球王對決

2025/09/13 18:33

曾俊欣。（記者林正堃攝）曾俊欣。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」，曾俊欣與挪威「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）週六單打各搶一點，週日關鍵第4點即將狹路相逢，上演不同世代青少年球王對決的精彩好戲。

「有種終於邁過門檻的感覺！」曾俊欣第2點單打挾2個6：1橫掃挪威對手杜拉索維奇（Viktor Durasovic），總算揮別自去年台維斯盃主場對決法國、波士尼亞與赫塞哥維納，以及今年初力抗美國的單打4連敗，賽後他直言「這是場很重要的勝利！心情也非常開心。」更期許延續找到手感的硬地狀態，週日力抗來勢洶洶的後起之秀謝爾，「不能輕敵，會再看他的比賽影片，然後跟教練盧哥（盧彥勳）討論一下，會針對他的打法來擬定策略。」

24歲的曾俊欣，目前ATP世界男單排名120，正是「台灣一哥」，2018年曾包辦法國公開賽、溫布頓錦標賽青少男單冠軍，並在同年榮登世界青少年排名第一；至於9月1日剛滿19歲的謝爾，在名將魯德（Casper Ruud）缺席下成為挪威第一單打，身高191公分的他去年打下法網青少男雙、溫網青少男單冠軍，躍居世界青少年球王，強勢發球正是最大武器。

這項國家對抗的男網團體賽，本週末在台北市網球中心進行，勝隊獲得明年世界組總決賽資格戰門票，目前台灣主場與挪威客軍戰成點數1：1平手。

曾俊欣。（記者林正堃攝）曾俊欣。（記者林正堃攝）

曾俊欣。（記者林正堃攝）曾俊欣。（記者林正堃攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中