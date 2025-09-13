晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》宋家豪連2場無失分 樂天球星則本昂大挨滿貫讓他自嘆丟臉

2025/09/13 20:34

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲宋家豪今天後援1局無失分，連兩場登板沒有掉分。樂天先發投手莊司康誠僅投3.2局失5分，樂天最終在主場以4比6敗給千葉羅德。樂天中止近期的3連勝。

宋家豪此戰是在第8局上登板，先被敲羅德打者小川龍成纏鬥11球，最終被敲一壘安打，宋家豪讓羅德開路先鋒高部瑛斗敲中外野飛球出局，接著被羅德二棒西川史礁敲右外野一壘安打，宋家豪最後讓羅德打者上田希由翔敲雙殺打，化解危機。

總計宋家豪今後援1局用15球，被敲2安，沒有失分，賽後防禦率從4.91降至3.86。宋家豪本季受到傷勢影響，直到8月29日才首度升上一軍，本季出賽5場，有1次中繼成功、1次救援成功，共投4.2局。

樂天洋砲維特（Luke Voit）首局敲兩分砲，這是他本季第11轟。但羅德打線第4局大爆發，包含高部瑛斗擊出滿貫砲，單局灌進6分逆轉戰局。

身為2022年日職選秀會樂天第一指名的莊司康誠，主投3.2局被敲5安，賞6次三振、丟3次保送，失掉5分，吞本季第3敗，防禦率3.64。

樂天球星則本昂大在第4局滿壘平手時拆彈失敗，帳面上0.1局被敲3安包含一發滿貫砲、丟1次觸身球，有1分自責分。則本昂大受訪表示，「很丟臉，對球隊和莊司都很抱歉。」

原本是樂天終結者的則本昂大近況欠佳，他在8月24日一度轉為先發投手，接著又回到後援投手的角色。則本昂大本季出賽52場有1場先發，戰績3勝4敗，有16次救援成功、10次中繼成功，防禦率為2.50。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中