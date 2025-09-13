日職》宋家豪連2場無失分 樂天球星則本昂大挨滿貫讓他自嘆丟臉

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲宋家豪今天後援1局無失分，連兩場登板沒有掉分。樂天先發投手莊司康誠僅投3.2局失5分，樂天最終在主場以4比6敗給千葉羅德。樂天中止近期的3連勝。

宋家豪此戰是在第8局上登板，先被敲羅德打者小川龍成纏鬥11球，最終被敲一壘安打，宋家豪讓羅德開路先鋒高部瑛斗敲中外野飛球出局，接著被羅德二棒西川史礁敲右外野一壘安打，宋家豪最後讓羅德打者上田希由翔敲雙殺打，化解危機。

總計宋家豪今後援1局用15球，被敲2安，沒有失分，賽後防禦率從4.91降至3.86。宋家豪本季受到傷勢影響，直到8月29日才首度升上一軍，本季出賽5場，有1次中繼成功、1次救援成功，共投4.2局。

樂天洋砲維特（Luke Voit）首局敲兩分砲，這是他本季第11轟。但羅德打線第4局大爆發，包含高部瑛斗擊出滿貫砲，單局灌進6分逆轉戰局。

身為2022年日職選秀會樂天第一指名的莊司康誠，主投3.2局被敲5安，賞6次三振、丟3次保送，失掉5分，吞本季第3敗，防禦率3.64。

樂天球星則本昂大在第4局滿壘平手時拆彈失敗，帳面上0.1局被敲3安包含一發滿貫砲、丟1次觸身球，有1分自責分。則本昂大受訪表示，「很丟臉，對球隊和莊司都很抱歉。」

原本是樂天終結者的則本昂大近況欠佳，他在8月24日一度轉為先發投手，接著又回到後援投手的角色。則本昂大本季出賽52場有1場先發，戰績3勝4敗，有16次救援成功、10次中繼成功，防禦率為2.50。

