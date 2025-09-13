中職》富邦滿壘再次爆發！戴培峰清壘安打、單局6分逆轉勝台鋼

富邦悍將戴培峰。（富邦提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕本季滿壘打擊率低迷、賽前僅1成75的富邦悍將，來到9月狀況不同，繼周佳樂11日擊出滿壘清壘安打後，今面對台鋼雄鷹，戴培峰8局上也擊出一支清壘二壘打，該半局富邦單局狂灌6分，終場8:2擊敗台鋼雄鷹，近期4連勝、客場5連勝。

來台後首勝還未開張的大聯盟級洋投那瑪夏，今來台後第4場先發，主場迎戰富邦悍將。那瑪夏3局上被董子恩擊出安打，董子恩接著盜壘成功，周佳樂成功短打，高捷長打讓富邦先馳得點。

台鋼4局下反攻，顏郁軒敲安後，杜家明滾地球差點形成雙殺，但顏郁軒安全上二壘。王柏融此時開轟，2分砲幫助球隊反超，自己也完成本季第4轟、生涯第96轟，外野的王柏融百轟累積倒數看板也隨即更換數字。王柏融的上1轟是8月2日，睽違近1個半月。

台鋼新洋投那瑪夏前3場出賽表現都不差，前次面對味全龍6局失1分優質先發，但都沒能拿勝投。今面對富邦，那瑪夏6局用99球、失1分，8次三振是來台新高，勝投候選人狀況下退場，但勝投仍沒能開張。

8局上陳柏清登板，被周佳樂敲安，林澤彬短打造成陳柏清失誤，高捷短打失敗形成三振，但陳柏清再對張育成投出保送，形成滿壘。陳柏清雖三振范國宸，但下一棒的戴培峰造成重傷害，一棒擊出3分打點清壘安打，富邦一舉超前，陳真再補上1分打點安打，台鋼換投，伍祐城接替。富邦攻勢持續，該半局單局打了10人次、得6分。

9局上，張育成面對楊達翔補上陽春砲，個人本季第13轟出爐，也是連兩天開轟、近4戰3轟。

王柏融開轟。（台鋼提供）

