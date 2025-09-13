晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》台灣1：9輸日本 明早季軍戰拚雪恥！

2025/09/13 19:23

U18台灣隊。（棒協提供）U18台灣隊。（棒協提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18世界盃台灣隊今晚強碰全勝的日本武士隊，前2局就被打爆，打線僅靠5局上的滿壘保送擠回唯一分數，終場以1：9輸給日本，但並不影響晉級季軍戰，明早10點力拚雪恥南韓隊。

日本隊1局下就有攻勢，藤森海斗靠二壘手吳承皓守備失誤攻上壘包，阿部葉太、奥村凌大連續2支二壘安打，單局攻下2分；2局下攻勢再起先敲雙安，岡部飛雄馬在1出局一二壘有人突襲短打，點出內野安打攻佔滿壘，張乙安暴投送1分，藤森海斗再補上2分打點的適時安打擊退張乙安，他僅投29球1.1局就掉6分退場。

何樺接手也止不住日本隊攻勢，日本隊在2局下單局就狂攻7分大局，打完2局就以9：0領先台灣隊，一度逼近5局相差10分的扣倒條件，所幸林珺希、蘇嵐鴻和帕蘇拉．塔基斯利尼安有效止血，才沒有被日本隊扣倒。

台灣隊在1、2、4局都靠內野安打上壘，5局上終於突破日本隊，許書誠敲安後再靠四壞攻佔得點圈，李楷棋在2出局出其不意的短打跑出內野安打，台灣隊攻佔滿壘後，日本隊趕緊換上中野大虎救火。

沒料到的是，中野大虎剛上場就被主審判超時記上1壞球，等同於0好1壞開始投，直到中野大虎對曾聖恩投出第4顆壞球擠回台灣隊的第1分時，投打都沒發現已保送，甚至日本隊還傳三壘要抓跑者，後來才發現已形成保送，成為台日戰的意外插曲。

U18台灣隊。（棒協提供）U18台灣隊。（棒協提供）

台灣隊先發投手張乙安。（棒協提供）台灣隊先發投手張乙安。（棒協提供）

