體育 網球

台維斯盃》隊長盧彥勳肯定年輕球員表現：週日主場全力搶勝！

2025/09/13 19:19

盧彥勳。（記者林正堃攝）盧彥勳。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」，台灣隊與挪威客軍週六單打各搶一點，隊長兼教練盧彥勳肯定年輕球員表現，喊話週日團隊全力留下主場勝利，爭取明年世界組總決賽資格戰門票。

「決勝還是要看第2天，目前雙方都有機會，今晚我們再討論並做最後調整。」盧彥勳表示，吳東霖因為身體狀況沒搶下第1點相當可惜，希望他休息恢復後，明天能找回最佳狀態，暫定仍由他來扛壓軸第5點，「東霖應該比我們更想贏，尤其這季起伏較大，如果這場能拿下，對信心一定有幫助。怎奈最後關頭體能有點下滑，而這種高強度比賽，可能臨場狀態1%、2%的差距就決定勝負。」

吳東霖3盤遭挪威「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）逆轉後，「台灣一哥」曾俊欣挺身而出，強勢橫掃杜拉索維奇（Viktor Durasovic）扳回一城，盧彥勳也將倚重其發燙手感，仍安排在第4點與謝爾正面對決。

至於週日第3點雙打，則依原計畫由雙打一哥何承叡搭檔老將莊吉生，對決謝爾／杜拉索維奇，盧彥勳說：「何承叡雙打實力和近期戰績提升，都帶給他和我們很大信心；莊吉生傷後復出，擁有豐富國家隊和大賽經驗，希望他們發揮互補效果，明天先馳得點。」

