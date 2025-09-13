晴時多雲

中職》兄弟才亮燈又熄滅！樂天桃猿8：0終止對戰7連敗

2025/09/13 19:47

樂天桃猿8：0完封兄弟，終止對戰7連敗。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿8：0完封兄弟，終止對戰7連敗。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟昨以3：1擊敗樂天桃猿後，點亮下半季魔術數字M13，但今天在3局下就遭到樂天攻出8分大局，終場以0：8大敗；而樂天在洋投威能帝7局無失分率領下，不但終止對戰兄弟7連敗，還因另一地統一獅贏球，成功讓兄弟的魔術數字熄滅。

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）

儘管賽前位居7連敗，樂天桃猿打線今天大發威，對兄弟先發投手黃博多在3局上展開猛攻，讓這位10勝洋投僅投2.1局就被敲6安失6分，且樂天在3局就攻出8分大局，也追平隊史在2022年7月23日對兄弟單局最多得分紀錄。

黃博多在8月31日奪下本季第10勝後，前次登板在9月6日對統一獅投4.1局就失7分吞下本季第6敗，兄弟總教練平野惠一曾表示該役賽後有跟黃博多說了一些東西，也期待他下一場的表現。結果黃博多今對樂天登板的內容並不理想，3局下就讓樂天首名打者林政華敲出二壘安打，再保送林立，接著陳晨威擺出短棒「點」出靠三壘側線邊球由投手自行處理，他卻傳一壘出現暴傳，讓兩名跑者都回壘，且陳晨威也跑到三壘，隨後再被林智平敲出二壘安打；兄弟喊出暫停後，黃博多仍再被敲出兩支安打，投手教練王建民再喊暫停上丘換投，但接替登板的謝榮豪再失2分，讓樂天攻出8分大局。

威能帝雖然前5局都讓兄弟首名打者上壘，1局上更讓兄弟開路先鋒王威晨敲二壘安打，但他都能化解危機，最後以95球投完7局被敲7安並飆6K無失分，奪下本季第12勝，也和台鋼雄鷹後勁暫時並列聯盟勝投王。

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟先發投手黃博多。（記者陳逸寬攝）中信兄弟先發投手黃博多。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿陳晨威。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿林智平。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿林智平。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿林承飛。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿林承飛。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿馬傑森。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿馬傑森。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿林政華、宋嘉翔。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿林政華、宋嘉翔。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿林立。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿林立。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿8：0完封兄弟，終止對戰7連敗。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿8：0完封兄弟，終止對戰7連敗。（記者陳逸寬攝）

