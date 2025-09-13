晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》統一獅賞味全龍4連敗 奧德銳6局10K摘單場MVP

2025/09/13 20:01

統一獅拿下勝利。（記者陳志曲攝）統一獅拿下勝利。（記者陳志曲攝） 

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅今天一開賽就進帳3分，再用3發陽春彈擴大領先，以6：1送給味全龍4連敗，統一最近12戰豪取10勝，不僅滅掉中信兄弟才點亮1天的下半季封王魔術數字，全年戰績也追到只差中信1.5場。

統一在1局下就靠林佳緯、陳鏞基、林子豪、陳聖平安打串聯，從伍鐸手中搶下3分，4局下邱智呈、林安可與5局下蘇智傑陸續砲轟味全牛棚，味全只在4局上靠吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、劉基鴻相繼安打扳回1分，勝負打完5局便提前定調。

奧德銳用105球投6局失1分，被打4支安打中的3支集中在4局上，還投出來台單場新高的10次三振，連續2場用優質先發包辦勝投與單場MVP。味全最近6戰輸掉5場，4連敗追平該隊本季最長連敗。

統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝） 

統一獅林佳緯敲出安打。（記者陳志曲攝）統一獅林佳緯敲出安打。（記者陳志曲攝） 

統一獅林安可敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）統一獅林安可敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝） 

統一獅邱智呈敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）統一獅邱智呈敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝） 

統一獅蘇智傑敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）統一獅蘇智傑敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝） 

統一獅先發投手奧德銳獲單場MVP。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手奧德銳獲單場MVP。（記者陳志曲攝） 

統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手奧德銳。（記者陳志曲攝）  

