香港賽》關鍵分都被翻網！周天成不敵印度森 無緣男單決賽

〔記者林岳甫／綜合報導〕35歲的周天成今晚在超級500系列香港羽球公開賽，以21：23、20：22不敵印度好手森（Lakshya Sen），無緣男單決賽。

世界排名第6的周天成本季在BWF巡迴賽中國、美國公開賽挺進4強及台北、印尼公開賽拿下亞軍，年終賽積分高居第1，穩定表現堪稱台灣男單典範，

世界排名20的森去年最經典就是巴黎奧運打進4強，且是在8強擊敗周天成，不過他今年就沒有太多亮眼表現，僅澳門公開賽晉級4強。

周天成生涯對戰森握有4勝2敗優勢，如今兩人在香港交鋒，周天成首局都面臨落後，他有在8：12落後連拿4分追平，不過始終無法站上領先位置，而周天成雖化解2個對手局點，卻在21：21時發生發球出界失誤，再來森又補上一個翻網球，小天只能黯然讓出。

周天成在第2局9：10落後連得4分，不過森也追很緊，小天必須在進攻把球的角度打更犀利，森在網前撲球直接把球打出界，周天成也來到20：17，不過小天都未能拿下，再遭森追平分數，甚至打出一波近身攻擊，想不到也被森漂亮回擊及最後又是翻網，周天成只能止步4強。

