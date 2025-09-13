晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

香港賽》關鍵分都被翻網！周天成不敵印度森 無緣男單決賽

2025/09/13 20:01

周天成。（資料照，美聯社）周天成。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕35歲的周天成今晚在超級500系列香港羽球公開賽，以21：23、20：22不敵印度好手森（Lakshya Sen），無緣男單決賽。

世界排名第6的周天成本季在BWF巡迴賽中國、美國公開賽挺進4強及台北、印尼公開賽拿下亞軍，年終賽積分高居第1，穩定表現堪稱台灣男單典範，

世界排名20的森去年最經典就是巴黎奧運打進4強，且是在8強擊敗周天成，不過他今年就沒有太多亮眼表現，僅澳門公開賽晉級4強。

周天成生涯對戰森握有4勝2敗優勢，如今兩人在香港交鋒，周天成首局都面臨落後，他有在8：12落後連拿4分追平，不過始終無法站上領先位置，而周天成雖化解2個對手局點，卻在21：21時發生發球出界失誤，再來森又補上一個翻網球，小天只能黯然讓出。

周天成在第2局9：10落後連得4分，不過森也追很緊，小天必須在進攻把球的角度打更犀利，森在網前撲球直接把球打出界，周天成也來到20：17，不過小天都未能拿下，再遭森追平分數，甚至打出一波近身攻擊，想不到也被森漂亮回擊及最後又是翻網，周天成只能止步4強。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中