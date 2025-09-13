晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》首次在主場拿MVP還跳舞 奧德銳：上次跳舞應該是婚禮上

2025/09/13 20:28

統一獅奧德銳（中）先發好投獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）統一獅奧德銳（中）先發好投獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕奧德銳今天用105球先發6局失1分，還投出來台單場新高的10次三振，帶領統一獅以6：1送給味全龍4連敗，連續2場用優質先發包辦勝投與單場MVP，首次在主場體驗上頒獎台跳舞，他卻笑說：「我上次跳舞，應該是在婚禮上。」

奧德銳被打4支安打，其中3支與唯一失分都集中在4局上，即便有2次保送與1次觸身球，仍賞給味全打者10次三振。總教練林岳平認為，奧德銳前2局都保送首名打者，還經常投到滿球數，雖然比較擅長製造滾地球，這場反倒不斷用三振化解危機，整體表現應該可以更好。

奧德銳指出，這場的保送確實太多，感謝捕手林岱安的配球策略，能夠投出很多三振，應該是滑球的狀況、高角度直球的進壘點都不錯，在對決打者時都收到不錯的效果，目前還沒調整到最佳狀態，希望一天比一天更進步，提升到更好的狀態。

奧德銳前次拿MVP在洲際是客場，這次在新莊卻是「主場」，得以首次體驗上頒獎台跳舞，他笑說：「不是很自在，我上次跳舞，應該是在婚禮上，太太有跟我來台灣，雖然這次不在現場，相信她會看電視，並且錄下來。」

統一獅奧德銳（右）與林岱安（左）投捕搭檔。（記者陳志曲攝）統一獅奧德銳（右）與林岱安（左）投捕搭檔。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中