中職》首次在主場拿MVP還跳舞 奧德銳：上次跳舞應該是婚禮上

〔記者徐正揚／新北報導〕奧德銳今天用105球先發6局失1分，還投出來台單場新高的10次三振，帶領統一獅以6：1送給味全龍4連敗，連續2場用優質先發包辦勝投與單場MVP，首次在主場體驗上頒獎台跳舞，他卻笑說：「我上次跳舞，應該是在婚禮上。」

奧德銳被打4支安打，其中3支與唯一失分都集中在4局上，即便有2次保送與1次觸身球，仍賞給味全打者10次三振。總教練林岳平認為，奧德銳前2局都保送首名打者，還經常投到滿球數，雖然比較擅長製造滾地球，這場反倒不斷用三振化解危機，整體表現應該可以更好。

奧德銳指出，這場的保送確實太多，感謝捕手林岱安的配球策略，能夠投出很多三振，應該是滑球的狀況、高角度直球的進壘點都不錯，在對決打者時都收到不錯的效果，目前還沒調整到最佳狀態，希望一天比一天更進步，提升到更好的狀態。

奧德銳前次拿MVP在洲際是客場，這次在新莊卻是「主場」，得以首次體驗上頒獎台跳舞，他笑說：「不是很自在，我上次跳舞，應該是在婚禮上，太太有跟我來台灣，雖然這次不在現場，相信她會看電視，並且錄下來。」

