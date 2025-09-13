晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「每次對兄弟都覺得難纏」 樂天威能帝居勝投和三振雙冠王

2025/09/13 21:02

樂天桃猿先發投手威能帝獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手威能帝獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿王牌洋投威能帝今對中信兄弟以7局飆6K無失分，率隊以8：0大勝，不但拿下本季第10座單場MVP，還以累計12勝和147次三振暫居聯盟勝投和三振雙冠王，但賽後他坦言每次對兄弟都覺得很難纏，因為對方很能利用得點圈的攻擊機會，「感謝上帝給我美好的比賽。」

威能帝今天前5局都讓兄弟首名打者上壘，首局上就讓兄弟開路先鋒王威晨敲出二壘安打，但他都能化解危機。樂天教頭古久保健二也認為威能帝的狀況並非最佳，「比正常來講是狀況不太好，控球有偏差比較多一點，但直球還是非常有威力，他有把所有能力展現出來，今天還是丟得非常精彩。」

「這場比賽就是這麼美好，有時候狀況好不一定能贏，狀況不好反而還贏，這就是棒球比賽的一部分。」威能帝也知道狀況不好，但他說不是每次都能保持最佳狀況，只能盡力去調整，也感謝隊友用攻勢和守備幫助自己。威能帝本季對戰兄弟4場拿下2勝，但生涯累計9場先發的防禦率3.56居對戰球隊最高，也可見兄弟確實不好對付，「每次對上兄弟都覺得很難纏，他們很能利用攻占得點圈的機會，每次都很困難。」

威能帝也期待樂天能闖進季後賽，「對於可能會打季後賽，甚至是台灣大賽，感到很興奮，是興奮大於壓力的心情。」

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿先發投手威能帝獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手威能帝獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）

樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）樂天桃猿先發投手威能帝。（記者陳逸寬攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中