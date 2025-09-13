中職》「每次對兄弟都覺得難纏」 樂天威能帝居勝投和三振雙冠王

樂天桃猿先發投手威能帝獲單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕樂天桃猿王牌洋投威能帝今對中信兄弟以7局飆6K無失分，率隊以8：0大勝，不但拿下本季第10座單場MVP，還以累計12勝和147次三振暫居聯盟勝投和三振雙冠王，但賽後他坦言每次對兄弟都覺得很難纏，因為對方很能利用得點圈的攻擊機會，「感謝上帝給我美好的比賽。」

威能帝今天前5局都讓兄弟首名打者上壘，首局上就讓兄弟開路先鋒王威晨敲出二壘安打，但他都能化解危機。樂天教頭古久保健二也認為威能帝的狀況並非最佳，「比正常來講是狀況不太好，控球有偏差比較多一點，但直球還是非常有威力，他有把所有能力展現出來，今天還是丟得非常精彩。」

「這場比賽就是這麼美好，有時候狀況好不一定能贏，狀況不好反而還贏，這就是棒球比賽的一部分。」威能帝也知道狀況不好，但他說不是每次都能保持最佳狀況，只能盡力去調整，也感謝隊友用攻勢和守備幫助自己。威能帝本季對戰兄弟4場拿下2勝，但生涯累計9場先發的防禦率3.56居對戰球隊最高，也可見兄弟確實不好對付，「每次對上兄弟都覺得很難纏，他們很能利用攻占得點圈的機會，每次都很困難。」

威能帝也期待樂天能闖進季後賽，「對於可能會打季後賽，甚至是台灣大賽，感到很興奮，是興奮大於壓力的心情。」

