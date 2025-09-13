晴時多雲

體育 競技運動

田徑世錦賽》拚史上第4人壯舉！萊爾斯男子100公尺預賽先飆9秒95

2025/09/13 21:05

美國名將萊爾斯。（法新社）美國名將萊爾斯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕2025年世界田徑錦標賽今日在日本東京點燃戰火，首日賽事最大焦點是男子100公尺預賽，尋求連霸的美國名將「賽亞人」萊爾斯（Noah Lyles）在預賽跑出9秒95快意晉級準決賽，預賽最速為南非選手里歐特雷拉（Gift Leotlela）的9秒87，也是他生涯最佳表現。

萊爾斯上屆以9秒83奪金，也是他生涯首面世錦賽100公尺金牌，他本屆也被看好挑戰衛冕，他預賽排在第3組快意跑出9秒95取得晉級資格，至於上屆銀牌波札那快腿特博格（Letsile Tebogo）在第5組出賽，以10秒07拔得頭籌。

至於被看好威脅萊爾斯霸業的除了特博格，還有牙買加飛毛腿湯普森（Kishane Thompson），他在今年7月才跑出史上第6快的9秒75，他今天在預賽第2組跑出9秒95，同樣排名分組第1晉級準決賽。

男子100公尺準決賽將在明天登場，休息不到2小時換決賽展開，萊爾斯明晚能否成為史上繼劉易士（Carl Lewis）、格林（Maurice Greene）、波爾特（Usain Bolt）後，第4位於世錦賽男子100公尺締造連霸的選手，將是最大焦點。

美國名將萊爾斯。（路透）美國名將萊爾斯。（路透）

