體育 競技運動 桌球

曼谷青少年挑戰賽》連退泰國、南韓好手 15歲陳祈韻越級包辦U19、U17單打雙冠

2025/09/13 21:39

陳祈韻在U19女單決賽擊敗南韓李多慧，奪下冠軍。（取自WTT官網）陳祈韻在U19女單決賽擊敗南韓李多慧，奪下冠軍。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕前天在2025年WTT曼谷青少年挑戰賽第二站奪下U17女單冠軍的巨城乒乓訓練中心15歲小將陳祈韻，今晚在U19女單4強賽驚險化解2個賽末點，3:2逆轉18歲泰國女將旺拉紅之後，決賽再以3:1力退16歲的南韓世青國手李多慧，摘下生涯首座U19歲組女單冠軍，本站囊括兩座冠軍，成為最大贏家。

陳祈韻4強賽對決反手長顆打法的旺拉紅，打完前3局以5:11、11:9、10:12落後，第4局在8:9落後時，教練林致豪叫出暫停，提醒她不要急躁，用搓球、防守多打一些相持，讓對手不好借力。重回比賽後，陳祈韻穩住情緒，在9:10絕境下連續化解2個賽末點後，以13:11扳平戰局，決勝局更在6平後打出一波5:1的攻勢，11:7收下勝利。

陳祈韻表示，這次來到曼谷沒有想太多，就是放開來打，打出自己的水準，「很開心能拿下兩座冠軍，也算是一種突破，因為以前比賽都畏畏縮縮，不敢打，但這次比賽有喊起來，也能放開來打。」

U15男單決賽，14歲的誠正國中小將鄭元綸決勝局克服開局1:7落後，在6:10逆境下更連續化解5個賽末點，最終以11:9、8:11、11:8、8:11、13:11逆轉日本小將原澤駿太，驚喜奪冠。

智淵乒乓球館16歲小將洪哲硯在U19男單決賽對決日本的吉田蒼，錯失局數2:0領先，決勝局8:5領先時也未能一鼓作氣拿下，最終2:3遭逆轉，和冠軍擦身而過。陳芷妍在U15女單決賽也以0:3不敵12歲的日本天才少女松島美空，以亞軍作收。

