體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》衛冕軍日本拚全勝奪冠 監督坦言美國隊投手難突破

2025/09/13 22:33

U18日本隊。（取自WBSC官網）U18日本隊。（取自WBSC官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年U18世界盃棒球賽，衛冕軍日本隊從開幕戰起狂掃8連勝，明天將在金牌戰迎戰美國，相隔10年在決賽上演「日美大戰」，日本隊要力拚全勝奪冠。日本隊將派出左投末吉良丞先發。日本隊監督小倉全由表示，希望投手群能壓制美國隊的打線。

末吉良丞是來自沖繩尚學的投手，也是球隊在夏季甲子園賽場奪冠的關鍵功臣。

末吉良丞在本月11日先發面對美國隊，他主投4.1局用68球，賞5次三振、丟2次保送，沒有失分。該場日本隊與美國殺進延長賽，最後日本隊以6比2贏球。

末吉良丞在本屆U18世界盃先後面對南韓、美國，先發2場拿到1勝、防禦率1.68，合計8.1局被敲4安，賞8次三振，丟3次保送、1次觸身球，每局被上壘率為0.86。

日媒《中日體育》報導，小倉監督表示，明天將由末吉良丞先發，接著靠大家短局數接力投球，認為美國隊投手群很難突破，希望自家投手群能壓制對方打線。

末吉良丞說，覺得自己能用直球壓制對手，盼投出帶領球隊勝利的表現。

美國隊在本屆U18世界盃8場賽事，合計7勝1敗，團隊投手防禦率僅0.65、被打擊率僅1成25都是所有參賽球隊最佳；日本隊8戰全勝，團隊投手防禦率為0.86排第二，投手群被打擊率為1成60排第三。

