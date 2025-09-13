晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》女孩日首天賽後表演驚豔全場 侯芳、瑟七首度表演新單曲「Need Ｕ Baby」

2025/09/13 22:00

瑟七、侯芳首度表演新單曲「Need Ｕ Baby」。（統一獅提供）瑟七、侯芳首度表演新單曲「Need Ｕ Baby」。（統一獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEN獅「Unigirls with u 」UG女孩日今天於新莊棒球場舉行，球團規劃許多週邊活動，UniGirls也使出渾身解數，每位女孩都十八般武藝，展現出最富有個人特色的賽後表演，驚豔全場。

今年的賽後表演由冞冞的「DJ Show」打頭陣，將許多動漫經典歌曲做成串燒，加上亮麗燈光秀，把新莊棒球場打造成大舞廳，嗨翻全場球迷，甚至在最後更邀請小孟登台唱歌。冞冞說：「去年也是動漫組曲，收到的迴響很好，這次決定再用動漫歌，對我來說困難程度提高。」

冞冞。（統一獅提供）冞冞。（統一獅提供）

第二登場的是柔一、Chihiro、包子和Joy組成的新組合「6789」，唱跳S.H.E的「Beauty Up My Life」，充滿青春活力的歌曲和舞蹈風格，十分符合這次女孩日的主題，她們表示，平時練習時間大多數是把握賽後等瑣碎時間練習，「舞蹈是Joy編排，日文歌詞發音則是請教Chihiro。」

柔一、Chihiro、包子和Joy組成的新組合「6789」。（統一獅提供）柔一、Chihiro、包子和Joy組成的新組合「6789」。（統一獅提供）

接下來則是安惠志和文慧真的「惠慧姐妹我最會」，帥氣舞蹈也讓現場球迷驚呼不已，安惠志和文慧真表示，前幾次無論可愛或性感的舞蹈都有表演過，也唱過歌，這次選擇比較酷帥的歌，「這首歌的前奏和韓國棒球賽事開始的音樂前奏很像，希望透過這次的表演，也能帶給球迷不同的感覺。」

首次參與女孩日活動，文慧真覺得很神奇，「無論是球衣配色或球場周邊的布置，都是首次體驗，我也覺得這次的主題日很符合自己的風格，而且這是我第一次有自己的人形立牌，這讓我非常開心。」

安惠志和文慧真。（統一獅提供）安惠志和文慧真。（統一獅提供）

曼萍的「Laqi Tayal泰雅之子」緊隨其後，泰雅歌謠中清幽的曲風，加上曼萍空靈的歌聲，讓現場球迷聽得如癡如醉。曼萍說：「我想要以我的族語，獻唱給大家不一樣的語言，後面的舞蹈也加入一些原住民的元素。」昨日剛結束星光女孩日的表演，這週末更有女孩日活動，也讓近期的曼萍感到有壓力，雖然有些許放鬆，但曼萍表示明天的表演才是她最緊張的。

曼萍。（統一獅提供）曼萍。（統一獅提供）

Nozomi去年首次參與女孩日，以日式風格搭配扇子詮釋，今年則選擇安室奈美惠的「Chase the chance」。Nozomi表示，她帶給大家的印象都是可愛甜美的，這次則是走帥氣風，帶給球迷不同的Nozomi。去年表演爵士鼓的斐棋，今年則是走性感路線，穿上紅色細跟鞋，舞蹈結合摺疊椅，更搭配些許地板動作，火辣程度急遽飆升。

Nozomi。（統一獅提供）Nozomi。（統一獅提供）

斐棋。（統一獅提供）斐棋。（統一獅提供）

最後登場的是瑟七與侯芳的「Ｎeed U Baby」，因為音色相近組成的雙人組合，首度發布和表演新單曲，她們說：「歌詞是形容羞澀的感情，想要跟對方在一起，一直循序漸進到非你不可的感覺。」舞蹈部分和歌詞也有所反差，在輕柔可愛的曲風中又含有帥氣舞蹈，希望能讓球迷看到一些代表性舞蹈就會想到這首歌。

瑟七。（統一獅提供）瑟七。（統一獅提供）

侯芳。（統一獅提供）侯芳。（統一獅提供）

