體育 網球

網球》謝淑薇暌違7年重返首爾 首搭羅馬尼亞戰友力抗頭號種子

2025/09/13 22:06

謝淑薇。（資料照）謝淑薇。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA500等級的首爾女網賽下週登場，謝淑薇暌違7年重返南韓首都，首度搭配羅馬尼亞戰友克里斯蒂安 （Jaqueline Cristian），即將力抗雙打頭號種子澳洲佩雷絲（Ellen Perez）／匈牙利施托拉（Fanny Stollar），「台羅聯軍」爭取爆冷開胡晉級8強。

現年27歲、身高180公分的克里斯蒂安，成為「百搭天后」謝淑薇本賽季第7個女雙搭檔，儘管「台灣一姊」先前在生涯四大滿貫唯一仍未奪冠的美國公開賽失利，連續兩年女雙首輪止步，征戰職業沙場逾20載的她向球迷透露，其實近來訓練狀況良好，困擾多時的肩傷也已幾乎痊癒，並期許把身體狀態和心情同步提升，接下來亞洲賽季有望發揮豐富經驗，帶領新伙伴共同爭取佳績。

台將共3人角逐首爾女雙，除了眾所矚目的謝淑薇，吳芳嫺與日本加藤未唯重新組軍，第4種子「台日聯軍」首戰中國組合楊釗煊／徐一璠；詹皓晴再度和丹麥陶森（Clara Tauson）合拍，對決法國布瓦松（Lois Boisson）／荷蘭拉門絲（Suzan Lamens）。

