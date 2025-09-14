晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》太神！史上最貴索托40轟出爐 豪寫大聯盟史上第一人紀錄

2025/09/14 08:19

索托。（路透）索托。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休賽季和大都會簽下15年7.65億美元（約新台幣233億）史上最大約的明星強打索托（Juan Soto），今天炸出本季第40轟，締造多項超狂紀錄。

索托今天對戰遊騎兵在7下開砲，鎖定米爾納（Hoby Milner）一顆沒有進到好球帶的內角伸卡球，大棒一揮掃出右外野陽春彈，本季第40轟出爐，擊球初速104英哩、飛行距離414英呎，他也相當霸氣的目送這球飛出去。

索托是大都會隊史第一位單季繳出「40轟30盜」的選手，他目前累積40轟、32盜，持續朝「40-40」里程碑邁進。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，索托締造一項史上第一人紀錄，成為首位在洋基、大都會都達成單季40轟的球員，他去年效力條紋軍產出41轟。

索托同時也是史上第9位連2季在不同球隊都達標40轟的選手，上一人是2023-24賽季的大谷翔平（天使、道奇）。

此外，索托本季已繳出「40轟、30盜、115次保送」，成為史上第3人，加入邦茲（Barry Bonds）、巴格威爾（Jeff Bagwell）的行列。

