體育 休閒運動 路跑

馬祖莒光星光馬拉松 21．7公里男女冠軍林志傑、劉素雅奪下

2025/09/14 08:20

「2025馬祖莒光星光馬拉松」昨天（14日）傍晚於莒光鄉的東莒島登場，超過600名跑者，跑者在海風伴星光下跑完全程。（圖為陳紘任提供）「2025馬祖莒光星光馬拉松」昨天（14日）傍晚於莒光鄉的東莒島登場，超過600名跑者，跑者在海風伴星光下跑完全程。（圖為陳紘任提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者俞肇福／綜合報導〕離島馬祖近年來積極發展觀光，在四鄉均推出路跑活動，吸引跑者到馬祖參賽，四鄉中，最後推動路跑賽、也是唯一在夜間舉行的路跑活動「2025馬祖莒光星光馬拉松」昨天（14日）傍晚於莒光鄉的東莒島登場，超過600名跑者，跑者在海風伴星光下，跑完全程。由於時值馬祖淡菜盛產季節，主辦單位推出「淡菜吃到飽」，讓跑者大呼過癮。

13日下午4時起跑前，由馬祖防衛指揮部雲台戰技隊精彩演出揭開序幕，在地方首長鳴槍下，參與7．5公里與21．7公里組的跑者們，陸續從東莒燈塔前起跑，跑者分別繞行東莒島1圈與3圈後，抵達終點。主辦單位更準備特色美食百匯，包括淡菜、東莒豆腐、洛神花茶、酒槽鰻魚等，讓跑者體驗莒光鄉在地風味。

21．7公里挑戰組男子組由「苗栗縣慢跑協會」林志傑以1小時40分58秒奪冠，亞軍是「馴獸師」朱致錦，第三名則是「北回慢跑協會」林渤詔；女子組部分，「與神同行」劉素雅以1小時57分04秒奪冠，隊友鄭秀如緊跟在後拿下亞軍，「動就對路跑團」許凌玉排名第三。

7．5公里樂活男子組由「鄉民組」陳永錚以32分34秒拔得頭籌，「蘭姐好強」陳秉宏居次，第三名為個人組的黃坤竣。女子組則由「蘭姐好強」徐香蘭以43分39秒奪冠，亞軍是「苗栗縣慢跑協會」周秀娟，「連江縣體育會瑜珈運動委員會」陳玉嬌獲季軍。

21．7公里挑戰組女子組部分，女子組部分，「與神同行」劉素雅（圖右一）以1小時57分04秒奪冠，隊友鄭秀如（圖右二）緊跟在後拿下亞軍，「動就對路跑團」許凌玉（圖右三）排名第三。（圖為陳紘任提供）21．7公里挑戰組女子組部分，女子組部分，「與神同行」劉素雅（圖右一）以1小時57分04秒奪冠，隊友鄭秀如（圖右二）緊跟在後拿下亞軍，「動就對路跑團」許凌玉（圖右三）排名第三。（圖為陳紘任提供）

「2025馬祖莒光星光馬拉松」昨天（14日）晚間成績揭曉，21．7公里挑戰組男子組由「苗栗縣慢跑協會」林志傑（圖右一）以1小時40分58秒奪冠，亞軍是「馴獸師」朱致錦（圖右二），第三名則是「北回慢跑協會」林渤詔（圖左一），由連江縣代理秘書長陳明傑（左二）頒獎。（圖為陳紘任提供）「2025馬祖莒光星光馬拉松」昨天（14日）晚間成績揭曉，21．7公里挑戰組男子組由「苗栗縣慢跑協會」林志傑（圖右一）以1小時40分58秒奪冠，亞軍是「馴獸師」朱致錦（圖右二），第三名則是「北回慢跑協會」林渤詔（圖左一），由連江縣代理秘書長陳明傑（左二）頒獎。（圖為陳紘任提供）

「2025馬祖莒光星光馬拉松」昨天（14日）傍晚於莒光鄉的東莒島登場，超過600名跑者共襄盛舉，在地方首長鳴槍下起跑。（圖為陳紘任提供）「2025馬祖莒光星光馬拉松」昨天（14日）傍晚於莒光鄉的東莒島登場，超過600名跑者共襄盛舉，在地方首長鳴槍下起跑。（圖為陳紘任提供）

