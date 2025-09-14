MLB》「法官」雙安4度上壘、王牌左投奪17勝！ 洋基3連勝緊咬龍頭

賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）今天猛敲雙安4度上壘，幫助球隊以5：3擊敗世仇紅襪，勇奪3連勝。

洋基來勢洶洶，首局無人出局攻佔滿壘，貝林傑（Cody Bellinger）高飛犧牲打、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）適時安打，條紋軍搶下2分先馳得點。

賈吉3上選到保送帶起攻勢，接著貝林傑和奇澤姆安打串聯再添1分；5上奇澤姆再度建功，夯出本季第29發全壘打，洋基拿下第4分。

前4局沒得分的紅襪，5下靠著柏格曼（Alex Bregman）陽春砲破蛋，第6局王康納（Connor Wong）適時安打再追回1分，8下杜蘭（Jarren Duran）加入開轟行列，豆城大軍追到1分差。

眼看戰局出現懸念，賈吉9上從查普曼（Aroldis Chapman）手中敲安點燃攻勢，隨後貝林傑敲出長打，洋基得到關鍵保險分鎖定勝局。

賈吉全場3打數敲2安跑回2分，選到2次保送，賽後打擊率為0.325；洋基王牌左投佛里德（Max Fried）先發5.1局丟2分飆6K，本季第17勝到手，暫居大聯盟勝投王。

洋基贏球後，目前戰績83勝65敗，落後美東龍頭藍鳥3場勝差。

