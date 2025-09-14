路跑》江彥綸、余亭緣艷陽下衝出12.5公里冠軍 笑納高級電器大禮

余亭緣以48分11秒摘下后冠。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025 Panasonic台北城市路跑賽於今在總統府前盛大開跑，男子組12.5公里由江彥綸以40分14秒率先衝線，女子組則是余亭緣以48分11秒摘下后冠，兩人皆可帶總冠軍禮「Panasonic雙門電冰箱」。

家電是每年跑者衝刺排名的一大誘因，今年冠軍可抱回Panasonic雙門電冰箱，二、三名分別獲得變頻除濕機、蒸氣烘烤爐。去年拿下亞軍的江彥綸，今年以40分14秒率先衝線，他說：「今天成績還算滿意。這次也是以賽代訓，希望能夠順利拿下東京馬拉松名額。」冠軍禮物收到Panasonic雙門電冰箱，他笑說：「會先問一下家人需不需要。去年拿到洗衣機現在擺在我家中。」而女子組部分，余亭緣以48分11秒摘下后冠。她表示：「每年我都將Panasonic台北城市路跑賽作為開學跑，今天看到這麼多跑者聚集在這，氣氛相當溫馨。」

請繼續往下閱讀...

大會特別邀請前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國家代表、現任日本松下女子田徑隊的吉川美香教練來台，她先於賽前一天參與了5公里暖身跑，更與跑者進行交流分享會，選手時期就是日本代表隊常客的她提及：「在選手時期，跑步對她而言是挑戰。到現在退役後，跑步成為她平衡生活困境及工作壓力的最佳利器。」而吉川教練今天也熱情參與12.5公里競賽組，和跑者並肩而跑。

本屆賽事的亮點還有掛牌嘉賓，邀請國內知名Podcaster – 台灣通勤第一品牌，在12.5公里競賽組終點為跑者掛獎牌。而另一邊的3公里全家歡樂組，今年主打「家庭」一起參賽，只要心中有愛，就是一家人，現場除了看到眾多家長帶上小朋友外，也有許多人是帶著寶貝毛孩出席，整體氛圍可愛又溫馨，在終點處則有賽事宣傳大使田中千繪為大家掛上完賽獎牌。

此外，大會加碼抽出一名幸運的跑者，可以前往澳洲參與黃金海岸馬拉松，賽道平坦、溫度濕度皆處於最佳時機，是跑者們有機會突破PB的最佳賽事，有幸前往海外參賽的跑者更能體驗如同嘉年華般熱鬧歡樂的大賽氛圍！

江彥綸勇奪男子組冠軍。（記者吳孟儒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法