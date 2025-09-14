晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》50轟M1！大谷翔平本季第49轟出爐 聽牌史上第6人神紀錄

2025/09/14 10:04

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰巨人在3上開砲，本季第49轟出爐，距離50轟大關M1。

擔任開路先鋒的大谷，首打席敲出游擊方向內野安打，3上再度上場，逮中巨人強投韋伯（Logan Webb）的失投伸卡球，夯出中外野方向陽春砲，助隊縮小分差。

大谷翔平本季第49轟出爐，擊球初速高達114.8英哩（約184.7公里）、飛行距離454英呎，創下個人本季最遠轟，同時也是道奇隊本季最遠的全壘打。

大谷翔平去年專職打者敲出54轟，今年即便恢復二刀流身手，身體負擔更大的情況下，火力依舊沒有減少，過往大聯盟史上只有5位選手能夠連2年達標50轟大關，分別是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、馬怪爾（Mark McGwire）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）和「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez），大谷有望成為史上第6人。

