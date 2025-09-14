晴時多雲

體育 競技運動 其它

體操》巴黎體操世界盃挑戰賽 唐嘉鴻資格賽第1晉級

2025/09/14 10:07

唐嘉鴻。（資料照，體操代表隊提供）唐嘉鴻。（資料照，體操代表隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕「亞洲貓王」唐嘉鴻今在巴黎體操世界盃挑戰賽男子單槓資格賽，以難度分6.100、執行分8.666、總分14.766分排名第1，晉級決賽。

這次的巴黎體操世界盃台灣參賽選手包含男子好手唐嘉鴻、李智凱、蕭佑然、林冠儀、洪源禧、曾為聖等人，女子選手僅賴品儒、林宜蓁參賽。

唐嘉鴻去年在巴黎奧運摘下男子單槓銅牌，本週再赴巴黎參與體操世界盃挑戰賽，他在資格賽排第17位出場，並以難度分6.100分的套路上陣，表現流暢，即便最後落地稍稍不穩，仍拿下執行分8.666分，以總分14.766分排名第1晉級。

其他選手方面，曾為聖在男子跳馬以2次平均13.550分，排名第5晉級，洪源禧在雙槓以難度分5.400、執行分8.833分、總分14.233分排在第6，林冠儀則在吊環以總分14.066分排名第3，3人也都晉級決賽。

至於「鞍馬王子」李智凱有點可惜，他以難度分5.200分、執行分8.700，總分13.900分排在第9名，候補第1，但目前官方公布決賽名單他並不在其中。兩名女將賴品儒、林宜蓁，都在平衡木項目登場，賴品儒以總分11.466排第29名，林宜蓁以總分11.266分排在第37名，無緣決賽。

