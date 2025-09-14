U18世界盃》罕見！台灣驅逐出場→南韓捕手阻擋 神改判變台灣隊領先！

曾聖恩今在7局上要搶攻超前分，原本被主審認定衝撞捕手而遭驅逐出場，但重新檢視後改判是捕手阻擋。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃台灣隊曾聖恩今在7局上要搶攻超前分，原本被主審認定沒有滑壘而遭驅逐出場，但重新檢視後改判是捕手阻擋，認定台灣隊神奇攻下1分，台灣隊取得3：2領先。

台灣隊打完5局上取得2：1領先，但教練團決定讓王奕翔續投5局下，他在2出局後觸身金智碩，並盜上二壘，金建輝擊出追平分安打，最終王奕翔2.2局4K掉1分退場，由蘇嵐鴻收拾局面。

台灣隊在6局上李楷棋內野安打上壘，曾聖恩短打失敗讓跑者在二壘出局，但吳承皓即將形成逆雙殺的滾地球，他靠著「神之換腳」上二壘躲過雙殺，隨後江庭毅敲出短程安打，曾聖恩硬拼本壘，雖然球先傳到本壘，但捕手已蹲在本壘接球觸殺，原本主審是判決曾聖恩沒有滑壘遭趕出場，未料看完重播判決後改判是捕手阻擋，南韓隊教練團抗議許久仍未果，只能接受判決。

