MLB》大谷翔平49轟+猛打賞、134得分追平生涯紀錄！ 道奇打爆巨人

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天狂敲3安猛打賞、包括炸出本季第49轟，率隊以13：7打爆巨人，持續朝分區冠軍挺進。

擔任開路先鋒的大谷，首打席就敲出游擊方向內野安打，隨後靠貝茲（Mookie Betts）推進、佛里曼（Freddie Freeman）安打，跑回道奇第1分。道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）首局遇到大麻煩，單局被敲4支安打、投出2次保送，一口氣失掉4分，讓球隊陷入落後。

3上大谷逮中巨人強投韋伯（Logan Webb）的失投伸卡球，夯出中外野方向陽春砲，本季第49轟出爐，擊球初速高達114.8英哩（約184.7公里）、飛行距離454英呎，創下個人本季最遠轟，同時也是道奇隊本季最遠的全壘打，助隊縮小分差，後續道奇靠著T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的長打再追1分。

道奇打線5上大爆發，單局打了11個人次火力全開，鯨吞6分逆轉戰局，成為比賽轉捩點。道奇5局打完握有9：7領先，6上靠著巨人暴投以及羅哈斯（Miguel Rojas）關鍵長打，再添3分保險分拉開差距。

9上大谷敲安帶起攻勢，隨後佛里曼打出本季第38支二壘安打送回大谷，道奇再下一城，終場以13：7獲勝。

大谷翔平全場5打數敲3安，進帳1打點、跑回3分，獲得1次敬遠，吞下1K，賽後打擊率0.282。大谷本季已跑回134分，追平生涯單季最多，今年有望寫新猷。

