體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》太神奇！主審超離奇改判 台灣隊復仇南韓勇奪季軍！

2025/09/14 12:27

台灣隊復仇南韓勇奪季軍。（棒協提供）台灣隊復仇南韓勇奪季軍。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃季軍戰，台韓戰鏖戰至7局上，曾聖恩衝本壘的本壘攻防戰有戲劇性進展，原本主審判曾聖恩沒有滑壘驅逐出場，最終變成南韓捕手阻擋奉送台灣隊超前分，終場就靠這一球以3：2氣走南韓隊，收下季軍，一報複賽輸球之仇。

劉任右超級循環賽對南韓隊2局掉4分，今天再戰用50球吃3局，僅被敲3安，其中一發是2局下金建輝擊球初速172公里的陽春砲，失掉1分，但全場無保送飆4次三振，展現「怪物左投」的潛能。

台灣隊面對南韓隊先發投手金耀烈並非沒攻勢，4局上，曾聖恩擊出二壘安打，靠四番吳承皓短打推進至三壘，江庭毅四壞，一度攻佔一三壘，只是南韓隊換上中繼左投崔曜發接替3.1局的金耀烈，蔡琞傑、張育豪都未能建功，留下殘壘。

5局上，台灣隊打線終於甦醒，1出局許書誠和帕蘇拉・塔基斯利尼安雙安攻佔一三壘，李楷棋的滾地球讓南韓游擊手傳本壘形成「SAFE」，台灣隊終於破蛋扳平，吳承皓補上重要的超前分安打，單局2分逆轉戰局。

王奕翔在4局下接替劉任右無失分，雖然在5局下被南韓敲雙安，1出局攻佔一三壘，但他用149公里火球連續三振吳宰源、安智源，霸氣狂吼下丘。

不過教練團決定讓王奕翔續投5局下，他在2出局後觸身金智碩，並盜上二壘，金建輝擊出追平分安打，最終王奕翔2.2局4K掉1分退場，由蘇嵐鴻收拾局面。

台灣隊在7局上內野安打上壘，曾聖恩短打失敗讓跑者在二壘出局，但吳承皓即將形成逆雙殺的滾地球，他靠著「神之換腳」上二壘躲過雙殺，隨後江庭毅敲出短程安打，曾聖恩硬拼本壘，雖然球先傳到本壘，但捕手疑似已提前擋在本壘，原本主審是判決曾聖恩沒有滑壘遭趕出場，未料看完重播判決後改判是捕手阻擋，南韓隊教練團抗議許久仍未果，只能接受判決。

台灣隊復仇南韓勇奪季軍。（棒協提供）台灣隊復仇南韓勇奪季軍。（棒協提供）

台灣隊復仇南韓勇奪季軍。（棒協提供）台灣隊復仇南韓勇奪季軍。（棒協提供）

台灣隊復仇南韓勇奪季軍。（棒協提供）台灣隊復仇南韓勇奪季軍。（棒協提供）

曾聖恩今在7局上要搶攻超前分，原本被主審認定衝撞捕手而遭驅逐出場，但重新檢視後改判是捕手阻擋。（棒協提供）曾聖恩今在7局上要搶攻超前分，原本被主審認定衝撞捕手而遭驅逐出場，但重新檢視後改判是捕手阻擋。（棒協提供）

