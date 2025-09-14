晴時多雲

NBA》連續7季MVP都不是美國人 官網點名5位人選有A.戴維斯

2025/09/14 12:33

A.戴維斯。（資料照，法新社）A.戴維斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA新球季即將在下月點燃戰火，近年MVP都由非美國球員抱走，官網撰文點出5位可能搶下年度最有價值球員的美國好手。

上一位拿下年度MVP的美國球員已經要追溯至2018年效力火箭的哈登（James Harden），隨後7個球季，來自塞爾維亞的金塊中鋒約基奇（Nikola Jokić）就拿過3次，希臘「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿過2次，2023年得主是在喀麥隆出生的七六人中鋒恩比德（Joel Embiid，2022年入籍美國），上季則是加拿大後衛、雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲選。

在詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）以及杜蘭特（Kevin Durant）都已經步入生涯後期之際，此份名單著眼於中生代以及新生代球員，被點名的5位好手包括尼克布朗森（Jalen Brunson）、活塞坎寧安（Cade Cunningham）、獨行俠A.戴維斯（Anthony Davis）、灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）以及騎士米契爾（Donovan Mitchell）。

32歲的A.戴維斯是5位當中最年長的球員，官網不諱言，他要角逐MVP最大的關鍵就是健康，他自2017-18賽季以後，僅有1個球季出賽數超過角逐MVP資格的最低標準65場，近日也傳出視網膜剝離手術後的復原進度落後，官網提到，這一季是A.戴維斯在獨行俠的第一個完整球季，若他能在厄文（Kyrie Irving）歸隊前幫助球隊保持競爭力，證明自己仍在巔峰，有機會進入MVP的討論之列。

