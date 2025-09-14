U18世界盃》神奇改判後輸台灣痛失季軍 南韓選手含恨落淚

南韓選手含恨落淚。（取自截圖）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃季軍戰台韓大戰鏖戰至6局仍戰成2：2，7局上卻出現離奇的主審狀況劇，南韓原本一定會守下來的1分，卻因為捕手被判定阻擋、妨礙跑壘，讓台灣隊攻下致勝分，終場以1分差痛失季軍，不只是南韓教練很錯愕，部分選手含恨落淚，感到不甘心。

台灣隊曾聖恩在7局上2出局攻佔二壘，靠江庭毅短淺安打搶攻本壘，在曾聖恩離本壘仍有2步左右，球就傳到捕手手上，一開始主審以沒有滑壘將曾聖恩趕出場，曾聖恩跟主審解釋捕手擋到路徑，最終被隊友拉回來，但在台灣隊教練團跟主審討論過後，裁判觀看重播檢視play。

原本台灣隊選手都準備上場守備，觀看重播期間被叫下場，反而是南韓隊守備員重新回到場上，最終主審改判是捕手阻擋跑壘路徑，一開始南韓教練難以接受，跟裁判討論了許久，抗議約3分鐘左右後摸摸鼻子下場，接受台灣隊攻下第3分的事實。

只是神奇改判讓南韓隊感到錯愕，7局下雖然仍有進攻機會，3名打者都敲滾地球出局，終場以1分差輸台灣，痛失季軍，部分選手們都忍不住落淚，難以接受比賽結果。

