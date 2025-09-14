晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》神奇改判後輸台灣痛失季軍 南韓選手含恨落淚

2025/09/14 12:56

南韓選手含恨落淚。（取自截圖）南韓選手含恨落淚。（取自截圖）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃季軍戰台韓大戰鏖戰至6局仍戰成2：2，7局上卻出現離奇的主審狀況劇，南韓原本一定會守下來的1分，卻因為捕手被判定阻擋、妨礙跑壘，讓台灣隊攻下致勝分，終場以1分差痛失季軍，不只是南韓教練很錯愕，部分選手含恨落淚，感到不甘心。

台灣隊曾聖恩在7局上2出局攻佔二壘，靠江庭毅短淺安打搶攻本壘，在曾聖恩離本壘仍有2步左右，球就傳到捕手手上，一開始主審以沒有滑壘將曾聖恩趕出場，曾聖恩跟主審解釋捕手擋到路徑，最終被隊友拉回來，但在台灣隊教練團跟主審討論過後，裁判觀看重播檢視play。

原本台灣隊選手都準備上場守備，觀看重播期間被叫下場，反而是南韓隊守備員重新回到場上，最終主審改判是捕手阻擋跑壘路徑，一開始南韓教練難以接受，跟裁判討論了許久，抗議約3分鐘左右後摸摸鼻子下場，接受台灣隊攻下第3分的事實。

只是神奇改判讓南韓隊感到錯愕，7局下雖然仍有進攻機會，3名打者都敲滾地球出局，終場以1分差輸台灣，痛失季軍，部分選手們都忍不住落淚，難以接受比賽結果。

南韓選手含恨落淚。（取自截圖）南韓選手含恨落淚。（取自截圖）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中