晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

台維斯盃》何承叡首搭莊吉生雙打奏捷 台灣主場超前挪威聽牌

2025/09/14 13:19

何承叡／莊吉生。（記者陳逸寬攝）何承叡／莊吉生。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」，何承叡首搭老將莊吉生奏捷，7：6（10：8）、6：3力退海勒姆-利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen）／杜拉索維奇（Viktor Durasovic），台灣隊以點數2：1超前挪威客軍，已經取得聽牌。

這項國家對抗的男網團體賽，採5戰3勝制，本週末在台北市網球中心進行，贏家獲得明年世界組總決賽資格戰門票，台灣主場與挪威隊週六單打各搶一點，形成平手局面。週日第3點雙打，挪威更換出賽名單，保留年輕「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）拚第4點單打，改由海勒姆-利倫根與杜拉索維奇組軍。

左手持拍的何承叡近況甚佳，傷後復出的莊吉生經驗豐富，在現場近1900名觀眾熱情加油下，首次合作的兩人迅速磨合默契 ，並發揮互補效果，開賽與挪威人馬一路互保僵持不下，戰線拉入搶7「何莊配」雖然錯失6：5盤末點，連掉2分後頂住壓力化解危機，第3個盤末點先馳得盤。

次盤何承叡／莊吉生乘勝追擊，第6局雖未能把握破發機會，第8局他們再接再厲，歷經丟士拉鋸關鍵突破，5：3領先時再連下4球保發關門，激戰1小時40分鐘直落二出線。第4點單打由「台灣一哥」曾俊欣強碰19歲的謝爾，上演不同世代青少年球王對決，我國只要再搶1點就將獲勝。

何承叡／莊吉生。（記者陳逸寬攝）何承叡／莊吉生。（記者陳逸寬攝）

何承叡／莊吉生。（記者陳逸寬攝）何承叡／莊吉生。（記者陳逸寬攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中