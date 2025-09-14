台維斯盃》何承叡首搭莊吉生雙打奏捷 台灣主場超前挪威聽牌

何承叡／莊吉生。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」，何承叡首搭老將莊吉生奏捷，7：6（10：8）、6：3力退海勒姆-利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen）／杜拉索維奇（Viktor Durasovic），台灣隊以點數2：1超前挪威客軍，已經取得聽牌。

這項國家對抗的男網團體賽，採5戰3勝制，本週末在台北市網球中心進行，贏家獲得明年世界組總決賽資格戰門票，台灣主場與挪威隊週六單打各搶一點，形成平手局面。週日第3點雙打，挪威更換出賽名單，保留年輕「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）拚第4點單打，改由海勒姆-利倫根與杜拉索維奇組軍。

左手持拍的何承叡近況甚佳，傷後復出的莊吉生經驗豐富，在現場近1900名觀眾熱情加油下，首次合作的兩人迅速磨合默契 ，並發揮互補效果，開賽與挪威人馬一路互保僵持不下，戰線拉入搶7「何莊配」雖然錯失6：5盤末點，連掉2分後頂住壓力化解危機，第3個盤末點先馳得盤。

次盤何承叡／莊吉生乘勝追擊，第6局雖未能把握破發機會，第8局他們再接再厲，歷經丟士拉鋸關鍵突破，5：3領先時再連下4球保發關門，激戰1小時40分鐘直落二出線。第4點單打由「台灣一哥」曾俊欣強碰19歲的謝爾，上演不同世代青少年球王對決，我國只要再搶1點就將獲勝。

