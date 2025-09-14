晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平改寫史上最狂核彈頭紀錄！ 挑戰刷新「棒球之神」104年神話

2025/09/14 14:12

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天炸出本季第49轟，距離50轟大關M1，也持續堆高史上最狂核彈頭紀錄。

大谷在3上逮中巨人強投韋伯（Logan Webb）的失投伸卡球，夯出中外野方向陽春砲，本季第49轟出爐，擊球初速高達114.8英哩（約184.7公里）、飛行距離454英呎，創下個人本季最遠轟，同時也是道奇隊本季最遠的全壘打。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷本季以開路先鋒之姿敲45轟，繼續刷新大聯盟歷史紀錄，豎立「大谷障礙」。

此外，大谷目前累積49轟，暫居道奇隊史單季第二多，而紀錄保持人就是他自己在去年打出的54轟，如今大谷有望改寫歷史。

藍斯也列出大聯盟史上，加入球隊後前2個賽季最多轟紀錄，目前大谷狂炸103轟排名第3，歷史紀錄是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1920-21賽季於洋基締造的113轟。

藍斯還提到，大谷在道奇已經敲出10發飛行距離450英呎以上的怪力轟（包括季後賽），持續堆高自2015年「Statcast」系統啟用以來，隊史最狂紀錄。

