中職》陳琥連8場、20局無失分 王建民點出關鍵

陳琥。

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟陳琥昨天對樂天桃猿投最後5局無失分，是他將近5年來的最多投球局數，而且已經連續8場、20局無失分。中信投手教練王建民指出，陳琥今年更勇於攻擊好球帶，並增加變化球的運用，收到很好的效果，如果持續有這樣的表現，會考慮在比數接近時派他上場。

陳琥昨天昨天用43球投完5局，只被擊出1支安打，沒有四壞球，投出3次三振，是2021年10月31日以來，首次投滿5局，上一次至少投5局無失分，更已經是2018年4月29日。

王建民表示，昨天陳琥用球數相當精簡，而且能夠引誘打者去打不好攻擊的球，因此就讓他一直投到比賽結束。

陳琥目前大多在比數差距比較大的時候登板，像昨天就是在落後8分時上場。王建民表示，去年曾嘗試讓他在比數接近時上場，但是或許太想有好表現，球要投得非常精準，投起來綁手綁腳，加上幾乎只投速球和卡特球，打者比較容易掌握，當時除了鼓勵他更勇於攻擊好球帶，其實陳琥的變化球並不差，也建議他增加變化球和變速的運用，這兩點他今年都有做到，會考慮讓讓他在比數接近時登板，期待他有一樣的表現。

