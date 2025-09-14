晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳琥連8場、20局無失分 王建民點出關鍵

2025/09/14 14:05

陳琥。（記者林正堃攝）陳琥。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟陳琥昨天對樂天桃猿投最後5局無失分，是他將近5年來的最多投球局數，而且已經連續8場、20局無失分。中信投手教練王建民指出，陳琥今年更勇於攻擊好球帶，並增加變化球的運用，收到很好的效果，如果持續有這樣的表現，會考慮在比數接近時派他上場。

陳琥昨天昨天用43球投完5局，只被擊出1支安打，沒有四壞球，投出3次三振，是2021年10月31日以來，首次投滿5局，上一次至少投5局無失分，更已經是2018年4月29日。

王建民表示，昨天陳琥用球數相當精簡，而且能夠引誘打者去打不好攻擊的球，因此就讓他一直投到比賽結束。

陳琥目前大多在比數差距比較大的時候登板，像昨天就是在落後8分時上場。王建民表示，去年曾嘗試讓他在比數接近時上場，但是或許太想有好表現，球要投得非常精準，投起來綁手綁腳，加上幾乎只投速球和卡特球，打者比較容易掌握，當時除了鼓勵他更勇於攻擊好球帶，其實陳琥的變化球並不差，也建議他增加變化球和變速的運用，這兩點他今年都有做到，會考慮讓讓他在比數接近時登板，期待他有一樣的表現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中