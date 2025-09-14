U18世界盃》粉碎日本連霸夢 美國2：0強勢奪冠！

美國以2：0擊敗日本，勇奪隊史第11冠，追平古巴隊並列世界最多。（取自WBSC）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18世界盃美日冠軍戰吸引16693人進入沖繩那霸蜂巢球場觀戰，美國隊先發投手柏斯維克（Coleman Borthwick）一夫當關，繳出7局完封勝，率隊以2：0擊敗日本，勇奪隊史第11冠，追平古巴隊並列世界最多。

美國隊率先突破戰局，4局上雙安攻佔一三壘，傑克森（Jaden Jackson）敲適時安打送回第1分，打退日本隊先發投手末吉良丞，他先發3.1局失掉1分，改由石垣元氣接手。

石垣元氣狂催最速156公里的火球，卻在5局上2次四壞和1次觸身讓美國隊1出局攻佔滿壘，舒梅克（Brody Schumaker）敲出高飛犧牲打再送回1分保險。

柏斯維克幾乎讓日本隊毫無招架之力，只有在1、3局有少許得點圈打擊機會，完投7局僅被敲3支安打，狂飆6次三振，奪下U18世界盃冠軍戰勝投。

日本隊遭美國隊粉粹全勝奪冠的美夢，無緣隊史第一次2連霸，收下隊史第5座亞軍。美國隊相隔3年再奪冠，近8屆狂掃6冠，完全宰制U18層級的世界舞台。

