MLB

MLB》聽牌連2季50轟！大谷翔平劍指史上第6人 道奇主帥讚嘆不已

2025/09/14 15:26

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天炸出本季第49轟，即將達成連2季50轟的驚人壯舉，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也讚嘆不已。

大谷今在3上逮中巨人強投韋伯（Logan Webb）的失投伸卡球，夯出中外野方向陽春砲，本季第49轟出爐，擊球初速高達114.8英哩（約184.7公里）、飛行距離454英呎，創下個人本季最遠轟，同時也是道奇隊本季最遠的全壘打。

大谷去年專職打者敲出54轟，今年即便恢復二刀流身手，身體負擔更大的情況下，火力依舊沒有減少，過往大聯盟史上只有5位選手能夠連2年達標50轟大關，分別是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、馬怪爾（Mark McGwire）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）和「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez），大谷有望成為史上第6人。

對於大谷即將寫下連2季50轟的紀錄，羅伯斯直呼：「這是極少見又非常困難的事情，我不確定有多少選手做到過，但這證明了翔平作為一名棒球選手有多麼特別，我認為這是非常了不起的成就。」

