體育 籃球 TPBL

TPBL》盧冠軒傷癒復出繳16分4抄截 攻城獅逆轉KBL原州隊收首勝

2025/09/14 15:09

攻城獅單場25次助攻展現團隊球風。（攻城獅提供）攻城獅單場25次助攻展現團隊球風。（攻城獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新竹攻城獅今在「LEVANGA CUP 2025國際交流賽」第二日靠德魯飆進關鍵三分彈、全場拿下29分領軍，以92：86擊敗原州DB Promy，本屆賽事以1勝1負作收。

攻城獅昨首戰以83：100不敵地主LEVANGA北海道，今面對KBL原州DB隊開賽依舊陷入苦戰，上半場一度落後13分，易籃後加強防守壓迫，在第四前開始前追到71：71，末節盧冠軒、德魯、力獅輪流得手，終場前44秒取得首度領先，最後順利以4分差收下勝利。

德魯此役攻下29分9籃板，包括倒數30秒的關鍵三分彈，他說，「每一位隊友都不斷為我製造空檔，關鍵的那顆三分進球要歸功給力獅的助攻，這是一場非常棒的團隊勝利。」

攻城獅洋將德魯於終場前30秒命中關鍵三分彈。（攻城獅提供）攻城獅洋將德魯於終場前30秒命中關鍵三分彈。（攻城獅提供）

力獅今天送出8次助攻串聯全隊，另有10分進帳，他表示，這就是自己打球的風格，「不斷地為隊友創造機會，今天每一位隊員都展現十足韌性，才讓我們能逆轉這場比賽。」

本土球員方面，傷癒復出的盧冠軒拿下16分4抄截，他坦言，其實沒有想過這兩場在日本的交流賽會有這樣的表現，「前陣子在團隊訓練、友誼賽中自己狀態不太理想，但這要歸功於每一位教練與隊友的鼓勵，讓我慢慢找回比賽感覺。」

曾柏喻於休賽季苦練轉型控球後衛，這兩場比賽皆以一號位出賽，今日送出7次助攻，也是第三節攻城獅追平比分的關鍵人物。他透露，休賽季與教練團討論角色定位後，決定要擔任控球後衛角色，「經過這兩場比賽的洗禮，這些經驗證明自己與教練團的訓練方向是正確的。」

攻城獅於LEVANGA CUP 2025拿下一勝一負，談到這次北海道交流賽的收穫，總教練威森總結團隊表現指出，目前洋將參與訓練的次數還不到非常多次，本土與洋將皆還在互相熟悉彼此。「但可以肯定的是，團隊正在往好的方向前進，特別是進攻時球的流動，每一位球員皆無私的為隊友創造機會。」

盧冠軒今日拿下16分4抄截。（攻城獅提供）盧冠軒今日拿下16分4抄截。（攻城獅提供）

