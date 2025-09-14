U18世界盃》熱議台灣隊季軍 日本球迷發現南韓隊不一樣了

台灣隊勇奪季軍。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕U18世界盃台灣隊跑者曾聖恩在7局上跟南韓捕手的關鍵本壘攻防戰，原本主審判曾聖恩沒滑壘而驅逐出場，經重播輔助判決變成南韓捕手阻擋，奉送台灣隊致勝分，最終南韓以2：3痛失季軍的消息也引起日本球迷熱議。

台灣隊曾聖恩在7局上2出局攻佔二壘，靠江庭毅短淺安打搶攻本壘，在曾聖恩離本壘仍有2步左右，球就傳到捕手手上，一開始主審以沒有滑壘將曾聖恩趕出場，曾聖恩跟主審解釋捕手擋到路徑，最終被隊友拉回來，但在台灣隊教練團跟主審討論過後，裁判觀看重播檢視play判決捕手妨礙跑壘。

請繼續往下閱讀...

日本媒體「高校野球ドットコム」也報導輸球的南韓隊錯愕，引發不少日本球迷熱議，有人說在本壘衝撞規則誕生前，難忘美國隊衝撞森友哉的比賽，「那時美國不是用滑壘，而是用身體去撞偏小隻的森友哉，那時就覺得缺乏運動家精神，應該要有更多批判聲，最後跟台灣說一聲恭喜。」

另外也有日本球迷發現，雖然對南韓隊來說是遺憾的結果，也對判決不滿意，但最後看到他們還是接受了，令人鬆了一口氣，不像過去南韓隊總是那樣吵吵鬧鬧、坐在地上抗議，這種違反運動家精神的現象好像減少了，這是好事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法