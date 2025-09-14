晴時多雲

體育 網球

台維斯盃》曾俊欣惜敗重砲手謝爾 台灣遭挪威逼入決勝第5點

2025/09/14 15:36

曾俊欣。（記者陳逸寬攝）曾俊欣。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」，曾俊欣激戰兩盤，仍以6：7（2：7）、4：6惜敗給年輕「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer），台灣與挪威客軍形成點數2：2平手，得由壓軸第5點決定最後勝負。

這項國家對抗的男網團體賽，本週末在台北市網球中心進行，勝隊獲得明年世界組總決賽資格戰門票。週六兩點單打，吳東霖3盤遭謝爾逆轉，曾俊欣強勢橫掃杜拉索維奇（Viktor Durasovic）；週日雙打何承叡／莊吉生直落二力退海勒姆-利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen）／杜拉索維奇，但曾俊欣錯失地主聽牌機會不敵謝爾，決勝第5點將由吳東霖對決杜拉索維奇。

曾俊欣今日強碰年僅19歲的謝爾，上演不同世代青少年球王對決，24歲的「台灣一哥」開賽積極搶攻，可惜盤中錯失3個破發點，戰線逼進搶7落入被動，遭191公分的謝爾連得4分拉開差距，首盤拱手讓人。次盤曾俊欣試圖反撲，怎奈第5局全場唯一被被破發點失守，苦苦追趕不成，激戰1小時53分鐘直落二吞敗。

