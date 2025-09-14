棒球》U18世界盃季軍戰關鍵改判 高志綱：沒有任何問題

曾聖恩今在7局上要搶攻超前分，原本被主審認定衝撞捕手而遭驅逐出場，但重新檢視後改判是捕手阻擋。（棒協提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕2025年U18世界盃今天進行季軍戰，台灣隊靠7局上的關鍵改判以3：2險勝南韓，曾是國家隊當家捕手的統一獅首席教練高志綱表示，造成改判的原因在於南韓捕手阻擋路徑妨礙跑壘，曾聖恩遭驅逐出場的判決也沒有問題。

高志綱指出，從重播畫面可以看出，回傳球經過3個彈跳才到本壘，捕手在球還沒進來時不能擋住本壘，當球進來時也要讓出本壘空間，南韓捕手在球還沒傳回本壘之前，已經在曾聖恩的跑壘路線上並卡住本壘，這個守備動作會被認定阻擋路徑妨礙跑壘。

高志綱認為，南韓捕手起先站在本壘旁邊，應該是為了比較好去處理外野手的回傳球，如果先接到球再轉身去擋本壘，就沒有任何問題，但他看到球出現幾個彈跳，靠瞬間反應去抓彈跳的角度與位置，身體稍微往後移動擋住本壘，「球還沒有傳進來，就是不能先卡位。」

至於曾聖恩跑回本壘時沒有滑壘，因為衝撞南韓捕手遭驅逐出場，高志綱表示，可能是跑者覺得就算滑壘也來不及，決定直接往本壘跑，主審看到捕手有觸殺的動作，認為跑者有衝撞捕手的意圖，認定這個跑壘是危險動作，這個驅逐出場的判決沒有任何問題。

統一獅首席教練高志綱。（記者陳志曲攝）



