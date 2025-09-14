晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》王奕翔不想被看不起 對韓中繼飆K振奮

2025/09/14 16:04

台灣隊王奕翔。（棒協提供）台灣隊王奕翔。（棒協提供）

〔中央社〕U18世界盃棒球賽季軍戰王奕翔不想被看不起，今天4局接替登板，5局危機連飆2K情緒振奮，投2.2局奪4K失1分，助隊以3比2擊退韓國；吸取國際賽經驗，帶到即將展開的中職生涯。

U18世界盃棒球賽季軍戰台灣今天與韓國交手，兩隊3局打完台灣0比1落後，台灣隊4局換上王奕翔接手中繼，登板就飆150公里速球，讓韓國隊3上3下。

台灣5局上攻下2分超前比數，5局下王奕翔續投，面對一、三壘有人，1人出局場面，連飆2次三振、凍結韓國攻勢，情緒振奮，6局下續投因為觸身球保送、被敲安打失1分。

王奕翔總計投2.2局被敲出3支安打，投出4次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，台灣終場以3比2順利奪下季軍。

王奕翔表示，教練團昨天賽後就有提醒投手都要準備今天比賽，今天上場情緒很亢奮，球速也有發揮，投到6局有點沒力，被打安打失分那一球是想要的配球，但有被韓國隊打者掌握到。

5局連飆2K後情緒振奮，王奕翔表示，上一場比賽吞敗，看到有些報導，知道韓國隊有點看不起台灣隊，可以在季軍戰討回很開心；也想告訴球迷，謝謝球迷的加油，大家都很努力想要拿下勝利。

今天比賽結束，代表高中生涯正式劃下句點，王奕翔表示，國際賽學到很多，面對到的各國打者都很有水準，需要多動腦，學到很多經驗都會成為成長的養分。

後續將向中職樂天桃猿隊報到，王奕翔表示，接下來休賽季、明年的春訓，希望可以好好準備，期待明年就有機會在一軍登板。

