體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》江庭毅主導配球攻守俱佳 獲讚關鍵人物

2025/09/14 16:24

江庭毅。（棒協提供）江庭毅。（棒協提供）

〔中央社〕U18世界盃棒球賽捕手江庭毅今天季軍戰主導配球，攻守都有表現，被教頭廖宏淵點名是此次盃賽關鍵人物。江庭毅表示，世界盃收穫是「頭腦」，在配球與場上思考都成長很多。

U18世界盃棒球賽季軍戰江庭毅先發蹲捕，4、5局都選到保送上壘，7局得點圈有人時敲出安打，壘上跑者曾聖恩跑回本壘，因為韓國捕手阻擋、獲判得分算數，為台灣隊致勝分，台灣終場以3比2奪下季軍。

台灣隊總教練廖宏淵表示，江庭毅此次比賽安打雖然沒有很多，但有很多保送、維持高上壘率，也不會因為打不好放棄，算是此次盃賽的「關鍵人物」；配球、守備給投手安定感，去年有亞青比賽經驗磨練，也知道怎麼安撫、帶領年輕球員。

江庭毅表示，7局打席因為二壘有跑者，猜測投手投直球的機率不高，鎖定變化球攻擊，保持平常心打，自認在國內比賽很常遇到關鍵打席，所以可以更沉穩。

江庭毅表示，過去出賽多是教練配球，此次教練團放手讓他主導配球，剛開始集訓藍白賽、中職二軍球隊練習賽，都曾為了配球苦惱，也會請教投手教練邱子愷，在賽前多看情蒐報告思考。

江庭毅表示，季軍戰遇到危機也有想過要不要給教練配球，但如果他退縮了也會影響到大家，還是冷靜完成比賽，是很好的經驗和成長。

被問起此次世界盃收穫，江庭毅表示，是「頭腦」方面，在配球思考上成長很多，累積寶貴經驗，不僅是配球，像是預賽與巴拿馬比賽也有關鍵跑壘判斷。

世界盃落幕、高中生涯結束，江庭毅將向中職富邦悍將隊報到，他表示，能跟張育豪和其他悍將學長良性競爭，希望把該做的事情做好。今天比賽現場也可以聽到球迷唱悍將的應援曲，江庭毅說，很享受那種感覺。

