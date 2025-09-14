中職》陳克羿6局好投、林承飛開轟 樂天2連勝中信

樂天2連勝中信。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿陳克羿先發6局只失1分，林承飛轟出逆轉3分砲，3:2力克中信。樂天在首位攻防2連戰最後2場連勝，和中信勝差拉近到2.5場。

陳克羿被擊出6支安打，投出生涯新高的8次三振，拿下本季第2勝，上一勝是8月13日，上一次投出優質先發內容則是6月28日。

第3局中信岳政華四壞球上壘，陳俊秀安打，1出局攻佔一、三壘，許基宏高飛犧牲打先馳得點。中信終止連續13局無得分，1:0領先。

中信先發投手魏碩成前3局被擊出5支安打，但是發揮危機處理能力，加上隊友以盜壘狙殺和雙殺守備力挺，前5局無失分，並一度連續決8名打者，第6局樂天終於掌握得分機會。

第6局樂天成晉擊出二壘打，2出局後魏碩成故意保送林泓育，對林承飛的第1個好球就被轟出左外野全壘打牆。林承飛本季第7轟，樂天3:1超前。

第8局中信前兩名打者許基宏和黃韋盛連續安打，觸擊推進到二、三壘，今天重返一軍的詹子賢高飛犧牲打扳回1分。

