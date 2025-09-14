晴時多雲

運動部》捨數千萬代言費不簡單！ 總統賴清德：李洋被徵詢接部長只問「真假」

2025/09/14 17:01

中華民國總統賴清德曝李洋瘦身8公斤小故事，不讓讓人覺得離開運動就變重，更捨數千萬代言費接部長很不簡單。（記者廖耀東攝）中華民國總統賴清德曝李洋瘦身8公斤小故事，不讓讓人覺得離開運動就變重，更捨數千萬代言費接部長很不簡單。（記者廖耀東攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕運動部首任部長由奧運羽球雙打金牌李洋出任，總統賴清德今到台中曝當初行政長卓榮泰找李洋當部長，李洋只問「你說真的假的」，卓揆回應「希望把運動部奉獻給運動員」後，李洋跟家人討論後回覆「我願意」，賴清德說，李洋捨棄數千萬廣告代言費，接部長薪水低、責任又重，還要上立法院，能說出「我願意」，不把錢跟利益放在眼裡真不簡單。

賴清德說，大家都看到李洋接下運動部長職務，但不為人知的是他真的了不起；他曝卓榮泰力邀他當部長時，李洋只問「你講真的假的」，卓榮泰回他當然是真的，希望能把運動部奉獻給運動員，李洋跟家人商量後就回覆「我願意」。

賴清德說，「我願意」這幾個字很不簡單，因為當時李洋手中有好幾個廣告代言、約數千萬代言費都簽約都簽好了，來接部長沒幾年、薪水不多、責任又重，還要去立法院，他卻願意犧牲數千萬廣告費接下部長職。

賴清德說，他還記得看到李洋時看他氣色極佳，李洋自曝減重8公斤，原因不是為當部長才減重，而是他不想讓人覺得奧運金牌離開運動場後，體重增加、形象不好。

賴清德說，李洋自我要求這麼高，不是為了做部長減重，而是自覺代表國家及奧運金牌得主，須保持很好的身體形象，才不會讓國人失禮，這麼自我要求高又完全不把錢及利益放在眼裡，這麼有決心的人，「難怪他是兩屆奧運金牌得主」。

