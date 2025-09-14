晴時多雲

體育 網球

台維斯盃》老將莊吉生傷後復出不言退 力邀何承叡再合拍

2025/09/14 17:08

何承叡和莊吉生。（記者陳逸寬攝）何承叡和莊吉生。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕莊吉生開刀後數度考慮退休，不過首搭25歲後輩何承叡，就在2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」雙打奏捷，令這位36歲老將相當感動，賽後還主動邀約合拍角逐職業賽，展現東山再起的強烈企圖心。

左右開弓的何承叡／莊吉生，直落二力退挪威隊海勒姆-利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen）／杜拉索維奇（Viktor Durasovic），為地主台灣搶下第2點，更樂壞台北市網球中心近兩千名熱情球迷。「要從受傷復出真的不容易，我好幾次想退休，但還是再試試看，這場勝利讓我非常感動。」去年5月動髖關節手術的莊吉生，歷經逾年餘復健重返賽場，如今已為人父的他有感而發：「暌違多年再度站上台維斯盃賽場，又在台灣主場贏球，真的意義非凡。」

莊吉生還盛讚，ATP世界男雙排名來到76的何承叡，不論經驗或技術都進步許多，無愧為「台灣一哥」，「從以前和Ray在台維斯盃見面，到這週一起練習出賽，實際感受到他的突破成長。」由於何承叡也推崇老將臨場能量十足，還能鼓舞帶動觀眾氛圍，莊吉生乾脆大方提出邀請，「Ray現在當然要跟排名更高的選手合作比較好，我也不知道還會打多久，但有機會希望可以再配看看。」

