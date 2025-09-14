晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》在季後賽前傷癒復出 邱智呈希望趕快調整好狀態

2025/09/14 17:32

統一獅邱智呈。（記者陳志曲攝）統一獅邱智呈。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅外野手邱智呈於9月9日傷癒復出，重回一軍後出賽4場有3場擊出安打，昨天不僅演出歸隊後的首次單場雙安，復出後的首支全壘打也順勢出爐，他很高興能在球季尾聲回到一軍，希望盡快把狀態調整到最好，幫助球隊在季後賽拿到好成績。

邱智呈於8月10日因為右手腕受傷下二軍，他指出，原本評估只要休息1週，就能開始做揮棒與接球，因為還是不舒服又休息1週，整整兩週沒做與打擊相關的練習，只維持體能與肌力的訓練，因為獲得充分休息，8月底（26日）開始在二軍打復健賽。

統一外野手在邱智呈缺席期間，仍有陳傑憲、蘇智傑、林安可、林佳緯可以輪替，他表示，回一軍後必須加入競爭，這種心態與前幾年很相似，所以不會急於做到什麼，「練習的、自己要求的東西，都把它做好，隨著比賽進行，狀態會愈來愈好。」

總教練林岳平表示，雖然邱智呈已經傷癒歸隊，畢竟缺席快1個月的賽事，希望利用剩下的場次把狀態調整回來，讓他與林佳緯可以形成雙箭頭，在例行賽結束前的打線也會這樣安排，盡量讓他打第1棒增加打席累積手感。

統一獅邱智呈。（記者陳志曲攝）統一獅邱智呈。（記者陳志曲攝）

