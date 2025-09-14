晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦遭台鋼5投手合力壓制！與球團史首見單週全勝紀錄無緣

2025/09/14 18:29

張育成。（記者李惠洲攝）張育成。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕面臨橫掃邊緣的台鋼雄鷹，今天在江承諺5局好投壓制下，攻勢難以發揮，江承諺5局任內未被敲安，接手的伍祐城、施子謙、陳柏清和林詩翔合力封鎖，終場台鋼1:0贏球。

富邦終止近期4連勝，本週最後一場比賽吞下敗仗，無緣本季首次橫掃和9年來首次單週5勝0敗。

台鋼首局就有攻勢，面對魔力藍，開路先鋒曾子祐敲安，1出局後，吳念庭、王柏融連續安打，其中王柏融帶有打點的安打，幫助台鋼先馳得點。

台鋼先發投手江承諺前3局上演9上9下，4局單局2保送、1觸身，2出局滿壘，陳真擊出中間方向滾地球，江承諺一把攔住，化解滿壘危機。

江承諺今天賽前連3場優質先發，今在投一休四狀況下，投滿5局用62球、無失分，6次三振且未被擊出任何安打。6局上，台鋼推出伍祐城接替登板。

富邦悍將直到7局上2出局，面對台鋼第3任投手施子謙時，才由陳真擊出團隊首安，但該半局仍沒能得分。

8局上，陳柏清登板，代打蔡佳諺靠失誤上壘、隨即盜壘，富邦在得點圈有人狀況下，陳柏清三振代打的林澤彬，化解危機。9局上2出局，戴培峰從林詩翔手中敲安，台鋼此時換捕手，陳世嘉頂替先發的吳明鴻，林詩翔製造飛球出局。

魔力藍。（記者李惠洲攝）魔力藍。（記者李惠洲攝）

江承諺。（記者李惠洲攝）江承諺。（記者李惠洲攝）

江承諺。（記者李惠洲攝）江承諺。（記者李惠洲攝）

王柏融1分打點。（記者李惠洲攝）王柏融1分打點。（記者李惠洲攝）

高聖恩美技接殺。（記者李惠洲攝）高聖恩美技接殺。（記者李惠洲攝）

林詩翔關門成功。（記者李惠洲攝）林詩翔關門成功。（記者李惠洲攝）

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中