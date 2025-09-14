中職》富邦遭台鋼5投手合力壓制！與球團史首見單週全勝紀錄無緣

張育成。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕面臨橫掃邊緣的台鋼雄鷹，今天在江承諺5局好投壓制下，攻勢難以發揮，江承諺5局任內未被敲安，接手的伍祐城、施子謙、陳柏清和林詩翔合力封鎖，終場台鋼1:0贏球。

富邦終止近期4連勝，本週最後一場比賽吞下敗仗，無緣本季首次橫掃和9年來首次單週5勝0敗。

台鋼首局就有攻勢，面對魔力藍，開路先鋒曾子祐敲安，1出局後，吳念庭、王柏融連續安打，其中王柏融帶有打點的安打，幫助台鋼先馳得點。

台鋼先發投手江承諺前3局上演9上9下，4局單局2保送、1觸身，2出局滿壘，陳真擊出中間方向滾地球，江承諺一把攔住，化解滿壘危機。

江承諺今天賽前連3場優質先發，今在投一休四狀況下，投滿5局用62球、無失分，6次三振且未被擊出任何安打。6局上，台鋼推出伍祐城接替登板。

富邦悍將直到7局上2出局，面對台鋼第3任投手施子謙時，才由陳真擊出團隊首安，但該半局仍沒能得分。

8局上，陳柏清登板，代打蔡佳諺靠失誤上壘、隨即盜壘，富邦在得點圈有人狀況下，陳柏清三振代打的林澤彬，化解危機。9局上2出局，戴培峰從林詩翔手中敲安，台鋼此時換捕手，陳世嘉頂替先發的吳明鴻，林詩翔製造飛球出局。

魔力藍。（記者李惠洲攝）

江承諺。（記者李惠洲攝）

江承諺。（記者李惠洲攝）

王柏融1分打點。（記者李惠洲攝）

高聖恩美技接殺。（記者李惠洲攝）

林詩翔關門成功。（記者李惠洲攝）

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

