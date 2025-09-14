中職》各隊達成百勝 第一代味全龍最快

台鋼雄鷹今天達成隊史100勝的里程碑。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕台鋼雄鷹今天在主場澄清湖以1：0險勝富邦悍將，不僅免於在週末3連戰遭到橫掃，還中止近期的3連敗，並達成隊史100勝的里程碑，在中職曾經達成100勝的球隊中，台鋼歷經225場排第10名。

中職最快達成100勝的球隊是第一代味全龍，只用182場、達成時勝率0.588仍讓各隊望塵莫及，能與第一代味全龍在200場內達標的只有Lamigo桃猿、樂天桃猿。今天讓台鋼達成100勝的富邦用236場排倒數第3名，隊史前身興農牛用246場、俊國熊用253場是倒數前兩名，義大犀牛只用203場排第4名。

中職各隊達成100勝的場次與日期如下：

球隊 場數 勝 敗 和 勝率 達成日期

味全龍 182 100 70 12 0.588 1992.3.21

Lamigo桃猿 192 100 89 3 0.529 2012.7.15

樂天桃猿 199 100 99 0 0.503 2021.9.19

義大犀牛 203 100 101 2 0.498 2014.8.13

中信鯨 209 100 106 3 0.485 1999.4.2

時報鷹 211 100 108 3 0.481 1995.5.16

*誠泰COBRAS 215 100 103 12 0.493 2006.4.9

中信兄弟 216 100 111 5 0.470 2015.9.10

統一獅 217 100 102 15 0.495 1992.6.12

台鋼雄鷹 225 100 122 3 0.450 2025.9.14

味全龍2 226 100 120 6 0.455 2022.10.2

三商虎 227 100 110 17 0.476 1992.7.16

兄弟象 229 100 117 12 0.461 1992.7.21

^La new熊 230 100 122 8 0.450 2006.5.12

富邦悍將 236 100 134 2 0.427 2018.10.4

興農牛 246 100 139 7 0.418 1998.6.26

俊國熊 253 100 147 6 0.405 1995.8.20

*不含那魯灣太陽、誠泰太陽

^不含第一金剛

