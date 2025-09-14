晴時多雲

中職》各隊達成百勝 第一代味全龍最快

2025/09/14 19:06

台鋼雄鷹今天達成隊史100勝的里程碑。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹今天達成隊史100勝的里程碑。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕台鋼雄鷹今天在主場澄清湖以1：0險勝富邦悍將，不僅免於在週末3連戰遭到橫掃，還中止近期的3連敗，並達成隊史100勝的里程碑，在中職曾經達成100勝的球隊中，台鋼歷經225場排第10名。

中職最快達成100勝的球隊是第一代味全龍，只用182場、達成時勝率0.588仍讓各隊望塵莫及，能與第一代味全龍在200場內達標的只有Lamigo桃猿、樂天桃猿。今天讓台鋼達成100勝的富邦用236場排倒數第3名，隊史前身興農牛用246場、俊國熊用253場是倒數前兩名，義大犀牛只用203場排第4名。

中職各隊達成100勝的場次與日期如下：

球隊　場數　勝　敗　和　勝率　達成日期

味全龍　182　100　70　12　0.588　1992.3.21

Lamigo桃猿　192　100　89　3　0.529　2012.7.15

樂天桃猿　199　100　99　0　0.503　2021.9.19

義大犀牛　203　100　101　2　0.498　2014.8.13

中信鯨　209　100　106　3　0.485　1999.4.2

時報鷹　211　100　108　3　0.481　1995.5.16

*誠泰COBRAS　215　100　103　12　0.493　2006.4.9

中信兄弟　216　100　111　5　0.470　2015.9.10

統一獅　217　100　102　15　0.495　1992.6.12

台鋼雄鷹　225　100　122　3　0.450　2025.9.14

味全龍2　226　100　120　6　0.455　2022.10.2

三商虎　227　100　110　17　0.476　1992.7.16

兄弟象　229　100　117　12　0.461　1992.7.21

^La new熊　230　100　122　8　0.450　2006.5.12

富邦悍將　236　100　134　2　0.427　2018.10.4

興農牛　246　100　139　7　0.418　1998.6.26

俊國熊　253　100　147　6　0.405　1995.8.20

*不含那魯灣太陽、誠泰太陽

^不含第一金剛

