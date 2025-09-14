晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》台鋼達標隊史百勝 洪總淡定：再加油

2025/09/14 19:17

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹今面對富邦悍將，原本面臨遭橫掃邊緣，但在江承諺5局好投和接手的伍祐城、施子謙、陳柏清和林詩翔合力封鎖下，台鋼終場1:0險勝富邦，隊史成軍、去年登上一軍以來，今達標隊史百勝。

近期，台鋼雄鷹其實因傷兵問題面臨戰績低潮，連同今天贏球在內，單場得分都在3分內。台鋼雄鷹總教練洪一中說：「最近串聯比較難，斷層比較多，雖斷斷續續會有安打，但很難形成串聯，下週應該會好一點。」

球隊勇奪隊史百勝，洪總坦言說：「百勝就是其中一場，我們這陣子成績沒有到很好，就是再加油。」

