中職》台鋼達標隊史百勝 洪總淡定：再加油

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹今面對富邦悍將，原本面臨遭橫掃邊緣，但在江承諺5局好投和接手的伍祐城、施子謙、陳柏清和林詩翔合力封鎖下，台鋼終場1:0險勝富邦，隊史成軍、去年登上一軍以來，今達標隊史百勝。

近期，台鋼雄鷹其實因傷兵問題面臨戰績低潮，連同今天贏球在內，單場得分都在3分內。台鋼雄鷹總教練洪一中說：「最近串聯比較難，斷層比較多，雖斷斷續續會有安打，但很難形成串聯，下週應該會好一點。」

請繼續往下閱讀...

球隊勇奪隊史百勝，洪總坦言說：「百勝就是其中一場，我們這陣子成績沒有到很好，就是再加油。」

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

台鋼達成隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

林詩翔手拿隊史百勝球與台鋼集團董事長王炯棻、台鋼領隊劉東洋、副領隊楊士霈合影。（記者李惠洲攝）

台鋼領隊劉東洋、台鋼會長謝裕民、投手江承諺、台鋼董事長王炯棻一起擺出台鋼飛翔手勢慶祝百勝。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法