台維斯盃》吳東霖第5點惜敗 台灣遭挪威打回一級升降賽

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」，吳東霖強忍腸胃不適再上陣，力拚3盤仍以6：7（4：7）、7：6（7：2）、4：6不敵杜拉索維奇（Viktor Durasovic），地主台灣點數2：3遭遇挪威隊逆襲，無緣世界組總決賽資格戰門票，明年初得再打一級升降賽。

這項國家對抗的男網團體賽，已在台北市網球中心落幕。周六兩點單打，吳東霖3盤遭到年輕「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）逆轉後，曾俊欣強勢橫掃杜拉索維奇；周日雙打左右開弓的何承叡／莊吉生直落二力退海勒姆-利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen）／杜拉索維奇，但曾俊欣錯失聽牌機會不敵謝爾，決勝第5點吳東霖也敗給杜拉索維奇，終遭北歐客軍後來居上踢館。

去年9月台維斯盃迎戰波士尼亞與赫塞哥維納，吳東霖第5點就扮演贏球功臣，可惜如今未能重演勝利結局。面對難纏的杜拉索維奇，吳東霖開賽歷經互破緊咬，搶7時連丟3分，苦苦追趕下讓出首盤。次盤吳東霖重振旗鼓，雖然兩度破發優勢都被對手化解，無路可退第10局他躲過3個賽末點，再度搶7從3：2連下4分，驚險扳回一城。

決勝盤吳東霖體能下滑，儘管現場近兩千名觀眾熱情加油，第4局他未掌握破發機會，反而在關鍵第7局失守，形成3：5落後，士氣頓挫未能扳回頹勢，激戰3小時12分鐘吞敗。

