晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

台維斯盃》吳東霖第5點惜敗 台灣遭挪威打回一級升降賽

2025/09/14 19:24

台灣隊以2比3敗給挪威隊。（記者陳逸寬攝）台灣隊以2比3敗給挪威隊。（記者陳逸寬攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025年台維斯盃世界一級「台挪之戰」，吳東霖強忍腸胃不適再上陣，力拚3盤仍以6：7（4：7）、7：6（7：2）、4：6不敵杜拉索維奇（Viktor Durasovic），地主台灣點數2：3遭遇挪威隊逆襲，無緣世界組總決賽資格戰門票，明年初得再打一級升降賽。

這項國家對抗的男網團體賽，已在台北市網球中心落幕。周六兩點單打，吳東霖3盤遭到年輕「重砲手」謝爾（Nicolai Budkov Kjaer）逆轉後，曾俊欣強勢橫掃杜拉索維奇；周日雙打左右開弓的何承叡／莊吉生直落二力退海勒姆-利倫根（Lukas Hellum-Lilleengen）／杜拉索維奇，但曾俊欣錯失聽牌機會不敵謝爾，決勝第5點吳東霖也敗給杜拉索維奇，終遭北歐客軍後來居上踢館。

去年9月台維斯盃迎戰波士尼亞與赫塞哥維納，吳東霖第5點就扮演贏球功臣，可惜如今未能重演勝利結局。面對難纏的杜拉索維奇，吳東霖開賽歷經互破緊咬，搶7時連丟3分，苦苦追趕下讓出首盤。次盤吳東霖重振旗鼓，雖然兩度破發優勢都被對手化解，無路可退第10局他躲過3個賽末點，再度搶7從3：2連下4分，驚險扳回一城。

決勝盤吳東霖體能下滑，儘管現場近兩千名觀眾熱情加油，第4局他未掌握破發機會，反而在關鍵第7局失守，形成3：5落後，士氣頓挫未能扳回頹勢，激戰3小時12分鐘吞敗。

吳東霖。（記者陳逸寬攝）吳東霖。（記者陳逸寬攝）

杜拉索維奇。（記者陳逸寬攝）杜拉索維奇。（記者陳逸寬攝）

吳東霖（中）敗給杜拉索維奇。（記者陳逸寬攝）吳東霖（中）敗給杜拉索維奇。（記者陳逸寬攝）

台灣隊以2比3敗給挪威隊。（記者陳逸寬攝）台灣隊以2比3敗給挪威隊。（記者陳逸寬攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中